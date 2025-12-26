２６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）との関係が変化。主題歌が最後に流れる編成と、宍道湖での２ショットラストに一部ネットでは「最終回？」の声が上がった。

この日の「ばけばけ」では、トキとヘブンの様子を見たイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と銀二郎（寛一郎）は、自分の気持ちが届かないことを察知。松野家に「やり直したい」宣言をしていた銀二郎だったが、改めて家を訪問し「諦めます」と身を引くことを伝える。

イライザと銀二郎が松江を離れた直後、ヘブンは「サンポ」に出かけようとするが、トキは思い切って一緒にいっていいか？と聞く。もちろんヘブンは快諾。この時点で午前８時１３分。ここで主題歌が流れるが、いつものトキとヘブンの写真は一切出ず。真っ白な背景に出演者のクレジットが映し出される。

そして主題歌の途中で夕方の宍道湖畔を散歩する２人の姿に。ヘブンはそっと手を出し、無言で手をつなごうアピール。驚くトキは恥ずかしそうに首を振るが、ヘブンは構わずトキの手を握る。そしてトキもその手を握り返し…。

年内はこの日が最後の放送。後半の主題歌、クレジットの変化、逆行の美しい映像…。まるで最終回のような演出で、ネットでも「タイトルと曲タイミング含めて、最終回かよーって思えるレベルの良さ」「ＯＰの入り方見た相方が今日最終回か？と聞いてきた。それくらい綺麗にまとまった回だった」「今日最終回かっていう程に素晴らしい回」「開始８分くらいで、あれ今日ＯＰ来ないぞ…と身構えてたけど、これもう反則ですよ。今日が最終回で良いです」「もうこれが最終回でもいい」などの声が相次いでいた。