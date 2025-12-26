¡Ú2025Ç¯³°¿©¥È¥ì¥ó¥É·èÄêÈÇ¡ÛÅì¥«¥ì¤¬Áª¤Ö¡¢¤¤¤Þ¹Ô¤¯¤Ù¤¡ÖÅìµþ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÀµ²ò¡×13Áª
ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡£¤æ¤¨¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏºÇ¹â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÊÔ½¸Éô¤Î£²Ì¾¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
ºÂÃÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î£´Ì¾¡ª
Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥ó¥±¥¤¥ê¥Ó¥ó¥°¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÀÊ¬¤«¤é£±Ç¯Â¤é¤º¤Ç¿©ÀìÌç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¤³¤ÎÆ»°ì¶Ú»Í½½Í¾Ç¯¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Ãæ²Ú¤ÈÏÂ¿©¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¬¤Á¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊÐ°¦¤¹¤ë·òÓ·²È¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤«¤éÂç½°¼ò¾ì¤Þ¤Ç¤ò½ä¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«Ê¬»Ë¾åºÇÂ¿¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤É¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Î°ì´ü°ì²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¹âµéÅ¹¤Ç¤â²ù¤¤¤Ê¤¤è¤¦¹¥¤¤Ê¼ò¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±°û¤à¤Î¤¬¿®¾ò¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â¡ÖÃæÌî¡áË¢¡×¤ÈÉâ¤«¤Ö¤Û¤É¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ø¤Î°¦¤¬¶¯¤¤¡£
¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤ÆÅì¥«¥ìÊÔ½¸Éô¤Ø¡£ºßÀÒÎò¤Ï10Ç¯Ä¶¤¨¡£¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÈÄê¿©¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¡£¥¿¥ó¥Ë¥óËÉÙ¤ÊÀÖ¤¬¹¥¤ß¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿2025Ç¯
Á¥»³¡§º£Ç¯¤â£±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þµ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤âÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢»ïÌÌ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯£±·î¹æ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¾®ÀÐ¸¶¡§»ä¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýìÝÕþ¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ê¡¢¤È¡£
¤Þ¤ºÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ømærge¡Ù¡£¼ÆÅÄ½¨Ç·¥·¥§¥Õ¤¬¡Ö»°¥ÄÀ±¤ò³Í¤ë¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Æ³«¤¤¤¿¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÊ¸Ì®¤ËÂ§¤Ã¤¿¤ª»®¤È¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÆüËÜÎÁÍýÅª¤Ê¤ª»®¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë¿´Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤ÎÆÈÎ©Å¹¤¬Â³¡¹¤È¡£
¿¹ÏÆ¡§ÀÖºäÍÎ²ð¥·¥§¥Õ¤Î¡ØLa Maison Confortable¡Ù¤ä¾®ÀôÆØ»Ò¥·¥§¥Õ¤Î¡ØCheval¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØLa Maison Confortable¡Ù¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìÆÉ¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤É¤ó¤Ê½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤ªÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤È¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ØCheval¡Ù¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥«¥ë¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØËÌÅçÄâ¡Ù»Å¹þ¤ß¤Î¥¬¥Ä¥ó¤È¹üÂÀ¤Ê¤ªÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØBISTRO H¡Ù¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¿·À±¤Ç¤¹¡£
ÃæÌî¡§Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥Ë¥§¡¼¥ë¡Ù¤¬£±·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¬¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿ÀÖºä¥·¥§¥Õ¤¬À²¤ì¤ÆÆÈÎ©¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡ØLa Maison Confortable¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤ªÎÁÍý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÀÖºä¤µ¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡£
¼¡¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Ä¤ÄÈþÌ£¤Ê¤ëÉÊ¡¹¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡£
Á¥»³¡§¡Ømærge¡Ù¤Ë¤Ïº£¹æ¤Î»£±Æ¤Ç»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡ØÇµÌÚºä ¤·¤ó¡Ù¤Î¥½¥à¥ê¥¨ÈôÅÄÂÙ½¨¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¿Ø¤Î¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤âÅìµþ¿ï°ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤ÎÄ©Àï¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á
£±¡¥¡ØLa Maison Confortable¡Ù¡÷ËãÉÛ½½ÈÖ
¡ØLa Maison Confortable¡Ù¤È¤Ï¡È¿´ÃÏÎÉ¤¤²È¡É¤Î°ÕÌ£¡£
ÎÁÍý£·ÉÊ¤È¥Ç¥»¡¼¥ë£²ÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï27,500¡Ë¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
£²¡¥¡ØBISTRO H¡Ù¡÷À¾²®·¦
À¾²®·¦¤Î¡ØBISTRO H¡Ù¤ÏÊ·°Ïµ¤¤âÈ´·²¡£¡ØËÌÅçÄâ¡Ù»Å¹þ¤ß¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¤¼¤Ò¡£
²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¡ÖÍÎ¿©¡×¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬Â³¡¹¤È
¾®ÀÐ¸¶¡§º£Ç¯¤Ï¡ÖÍÎ¿©¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤ªÅ¹¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡££´·î¤ËÀÖºä¡Øarrosoir¡Ù¡¢£¶·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¶¶¡ØL'appetit¡Ù¤ÈÇò¶â¹âÎØ¡ØÍÎ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó marronnier¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÍÎ¿©¤Î¿·Å¹¤ÏÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÃæÌî¡§¡Øarrosoir¡Ù¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯°ÜÅ¾¤·¤¿¡Ø¥¢¥Þ¥é¥ó¥È¥¹¡Ù¤ÎµÜºê¿µÂÀÏº¥·¥§¥Õ¤¬¡ÖÀ×ÃÏ¤ò¸å¿Ê¤Î³èÌö¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿¹ÏÆ¡§¡Èmarronnier¡É¤Ï¡¢°¤µ×ÄÅÀµµ±¤µ¤ó¤¬ÀõÁð¤Î¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥óÂçµÜ¡Ù½Ð¿È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÅýÇÉ¤ÎÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÜ°Ü¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡¢çæ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥°¥é¥¿¥óetc. £³¡Á£´¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¸ÄÀ¤¬ÌÀ³Î¤ÊÅ¹¤¾¤í¤¤
ÃæÌî¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÀÐ¸¶¡§¤¦¡¼¤ó¡¢Ã±½ã¤Ë¸®¿ô¤À¤±¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
¿¹ÏÆ¡§¼«Í³¤¬µÖ¡Ømondo¡Ù¤ÎµÜÌÚ¹¯É§¥·¥§¥Õ¤¬¡È¥¯¥Á¡¼¥Ê¡¦¥È¥¥ª¥Í¡¼¥¼¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤Æ¤Æ¡¢¤ªÎÁÍý¤âÆâÁõ¤âÅ¹Ì¾¤â°ì¿·¤·¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ØSiamo noi¡Ù¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÀÐ¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª¿©ºà¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¤ò±¿¤Ù¤ëÈÏ°Ï¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥º¤ä¾ßÌý¡¢±ö¤Þ¤Ç¤â¼«²ÈÀ½¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥»³¡§´ûÂ¸Å¹¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦»÷¤¿¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢ÃæÌÜ¹õ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡ØPizzeria e Trattoria da ISA¡Ù¤¬¡¢»³¼êÄÌ¤ê±è¤¤¤«¤é£²ËÜ¤Û¤É±ü¤Þ¤Ã¤¿ÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Ë°ÜÅ¾¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Å¹¹½¤¨¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÏÆ¡§¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î»È¤¤Êý¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡ØJINBO MINAMI AOYAMA¡Ù¤Î»ÐËåÅ¹¡ØPienezza FUKASAWA¡Ù¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë·Ê¤òË¾¤á¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¾®ÀÐ¸¶¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢Ï»ËÜÌÚ¡ØBrando¡Ù¤Ï¡¢Á°ºÚ¡¦¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥á¥¤¥ó¤«¤é¹¥¤¤Ê£µ»®¤òÁª¤ó¤Ç¡ï12,000¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥Õ¥£¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»³¸ý Å°¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤âÈ´·²¡£
Á¥»³¡§£¹·î¤Ë¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØFirmamento¡Ù¤ÎÎÁÍý¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ã¥½¥Ö¡¼¥³¤Î¥¼¥é¥Á¥ó¼Á¤Î¿©´¶¤ò¥È¥é¥Õ¥°¤ÎÈé¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¥ê¥¾¥Ã¥È¤ËÅº¤¨¤¿¤Ò¤ÈÉÊ¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©¤Îµ»Ë¡¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¿·Á¯¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢¤Ò¤È»®¤´¤È¤ËÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀÐ¸¶¡§º£²ó¤Î2026Ç¯£±·î¹æ¡ÖTRN¡×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Âçº´¸ÅÍ¥Ìé¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢µû¤Î°·¤¤¤ò³Ø¤Ó¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¡ØÎ¶¶ã¡Ù¤Ç¤â½¤¶È¤·¤¿ÊÙ¶¯²È¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¤Á¤ó¤È¤ªÎÁÍý¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÌî¡§¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡ØCheval¡Ù¤Ï¾®ÅÁÇÏÄ®¡¢¡ØFirmamento¡Ù¤Ï¿Í·ÁÄ®¤È¡¢Åìµþ¤ÎÅìÂ¦¤¬¼Â¤ËÆø¤ä¤«¡£¿Íµ¤¤Î¡ØÅÏÊÕÎÁÍýÅ¹¡Ù¤Î»ÐËåÅ¹¡Øjiü¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥Ô¥¢¡Ù½Ð¿È¤Î¡Ølib¡Ù¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÌçÁ°ÃçÄ®¤âÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤ËÃíÌÜ
£³¡¥¡ØPizzeria e trattoria da ISA¡Ù¡÷ÃæÌÜ¹õ
¡ØPizzeria e Trattoria da ISA¡Ù¤Ï°ÜÅ¾¸å¡¢ÀÊ¿ô¤âÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¿Íµ¤¤Ë¡£
£´¡¥¡ØSiamo noi¡Ù¡÷¼«Í³¤¬µÖ
¡ØSiamo noi¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤¬µÖ¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¡Ö郄¶¶ÇÀ±à¡×¤ÎÌîºÚ¤ä¡¢»°±ºÈ¾Åç¤Î²·¡Ö¤µ¤«¤Ê¿Í¡×¤Îµû¤òËèÄ«»ÅÆþ¤ì¤ë¡£
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÆüËÜÎÁÍý¤È¼ò¾ì¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ï¤³¤³¤À
¿¹ÏÆ¡§Àè¤Û¤É¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·Å¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¡¦°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¤ÆüËÜÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¡£
ÅìËãÉÛ¡Ø´²¿´¡Ù¤Ï¡Ö¤ª¤¤Þ¤ê¡×¤ÎºÇ½é¤Î£³ÉÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¤«¤é¼«Í³¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀÐ¸¶¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡ª¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¿¹ÏÆ¡§¤·¤«¤â¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¹¼ç¤ÎÃæ°æ¿Ó¶³¤µ¤ó¤Ï¡ØµþÅÔ