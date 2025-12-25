12月24日、元EXILEのパフォーマー・黒木啓司の妻であり、実業家でタレントの宮崎麗果が、Instagramを更新。過去の税務申告について、過少申告を指摘されたことを謝罪した。

「各社の報道によると、宮崎さんは法人税など約1億5000万円を脱税したとして、東京国税庁から刑事告発されたといいます。自身が経営する会社『Solarie』で、取引先にSNSの運用業務をおこなったと虚偽の領収書を作成させ、架空の業務委託費を計上していたと伝えられました。脱税で得た金を、ブランド品購入などにあてていたとも報じられ、世間に衝撃が広がっています」（芸能担当記者）

宮崎は、Instagramのストーリーズで《本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております》と説明。《専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります》と、今後の対応を伝えている。

宮崎は、元参院議員の白眞勲氏を父に持ち、セレブタレントとして活躍していた。その後、2度の離婚を経て、シングルマザーになったことをきっかけにコンサルタント事業を立ち上げ、実業家としての立ち位置を確立した。

2021年12月、宮崎は、当時EXILEメンバーで、ダンサーや俳優として活躍していた黒木と結婚。黒木は翌年、芸能界を引退し、宮崎が手がけるコスメブランドのモデルをしたり、自ら植物療法の事業を手がけたりと、夫婦ともにビジネスに注力してきた。

「夫婦の華やかな生活ぶりはよく知られており、宮崎さんは最近でもインフルエンサーとして注目を集めていました。Instagram上で、フェラーリやロールス・ロイスなどの高級外車購入を報告したり、宮崎さんのエルメスバッグコレクションが公開されたりと、ぜいたくな暮らしを送っている様子がうかがえました。

しかし現在、そうした派手な金遣いがわかるような投稿は、夫婦ともに削除しているようです。世間の反応を考慮したのか、税金面での対策なのかはわかりませんが、今回の騒動で、あらためてSNSの運用の仕方を見直していくのかもしれません」（同前）

実際、黒木のInstagramを見ると、2024年9月に投稿されていた、5000万円を超えるロールス・ロイスを納車した様子の動画が削除されていた。一方で、夫婦の“仲よしショット”は残ったままだ。これからは、セレブ暮らしをひけらかすような投稿はなくなっていくのだろうか。