¡¡»²À¯ÅÞ¤¬£²£µÆü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ë³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤òÅìµþ¡¦¿·¶¶£Ó£Ì¹¾ìÁ°¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ð¤µ¤ó¥µ¥ó¥¿¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ª¤ï¤Ó¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÅÄ¿¿Í³»ÒÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤À¡£ÏÂÅÄÀ¯½¡À¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¡¢º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÆ£Íµ´´»öÄ¹¤ÏÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¡¢µÈÀîÎ¤ÆàÉûÂåÉ½¤â¥µ¥ó¥¿¤Ç¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì¤ÎàÅÞµÄ¹´Â«á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤â¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇµÞ¤¤ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥¿¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢Âçµó¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥È¥é¥á¥¬¤Ç¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤¹¥¢¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¸¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¥Ô¡¼¥Ô¡¼Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ãÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£À¯ÅÞºî¤ì¡ª¡¡½ÐÄ¾¤·¤Æ¤³¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡£¾ì³°ÍðÆ®¤Ï¹ñÌ±¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÌö¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤è¤êÎ©ÇÉ¤ÊÂç¤¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«Êª¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»ä¤Î½ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£