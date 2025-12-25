明日12月26日16時30分より放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）に出演する、Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、timelesz、Perfume、Vaundyのコメントが公開された。

Mrs. GREEN APPLEは「クスシキ」「Carrying Happiness」「GOOD DAY」の3曲を披露。「Carrying Happiness」について、大森元貴（Vo/Gt）は「東京ディズニーリゾートとの思い出が密にある楽曲で、実際にLAの本社に訪れて打ち合わせをさせていただき書いた曲なので、制作していた頃のワクワクを思い出します」と語る。若井滉斗（Gt）は、「クスシキ」について「レコーディングリハのスタジオで大森が演奏隊に対して次々とムチャ振りリクエストをしていたのが印象に残っています。当の僕たちはそれをどうやって形にしようか試行錯誤していたのが“バンドしているな”という感じで楽しかったです」と、制作当時の思い出を振り返った。

また、藤澤涼架（Key）は「『GOOD DAY』は令和歌謡曲といえるような、歌詞もサウンドもダイナミックさを持った曲。サビ後に出てくる“ラララ”はぜひ一緒に歌って手拍子してほしいです」「3曲とも今年リリースした楽曲でそれぞれ違ったカラーを持っています。ミセスらしさを楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかけた。

さらに、デビュー10周年イヤーを振り返った大森は「休止もさせていただいていた期間があったので今はとにかくこうしてステージに立ってファンの皆様に向けて感謝の気持ちを言葉として届けられることが幸せです」と感慨深げに語る。若井も「15周年、20周年とまた盛大に祝えるようにこれからも自分たちの音楽に全力で向き合い、精進してまいります」と話し、「Mステスーパーライブは毎年楽しい思い出しかありません。今年も素敵な時間を皆さんと共に過ごせたらなと思ってます。楽しみましょう！」とコメントした。

timeleszは、京セラドーム大阪から中継で出演。「レシピ」と「Rock this Party」の2曲を披露する。「Rock this Party」について、原嘉孝は「新体制となった8人の初リリース曲のパフォーマンスを心から楽しんでいる僕らの姿を見ていただけたらと思います。サビの後半の振り付けはみなさんも一緒に踊れる手ぶりになっているのでぜひ踊ってほしいです」とコメント。篠塚大輝は「家族のように力を合わせて8人で頑張ります。一体感のあるパフォーマンスにご期待ください」、佐藤勝利は「8人の“家族感”に注目してほしいです」と強調した。また、橋本将生は「サビのGotta Rock this Partyの部分の真似しやすい振り付けがポイントです」とパフォーマンスの見どころを語る。

一方、自身の主演ドラマ主題歌だった「レシピ」の振付も担当した松島聡は、「“1人よりも誰かと一緒に踊ることで素敵に見える振り付け”を意識して制作しました」と話し、「メンバー同士が家族のように絡んでいる瞬間を見ていただきたいです」とコメント。猪俣周杜は「聡くんが作ってくれたサビの振りをテレビの前の皆さんと一緒に踊りたいです」と期待を込めた。

さらに、菊池風磨は「京セラドームという大きなステージで、グループとして成長した姿をお見せしたいです」と意気込みをコメント。寺西拓人は「新体制になってからもうすぐ1年が経ちますが、8人体制としての成長を感じていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

今年、デビュー5周年の記念イヤーを過ごしたSnow Manは、デビュー曲である「D.D.」と今年のヒット曲「カリスマックス」を披露。この1年を振り返り、渡辺翔太は「今年は5周年という言葉にふさわしい活動ができたかなと思います。まだ今年終わってないですが、この熱量のまま、来年もいい年で過ごせたらと思います」と語る。深澤辰哉は「たくさんの初めてのことをさせてもらって、とてもあっという間で充実した一年でした。これからも多くの人に笑顔を届けていけるように頑張りたいと思います」、向井康二は「5周年はたくさんライブをやらせていただきました！夢でもあった国立競技場で自分たちのライブができたのが本当にうれしくて、来年もグループを盛り上げてファンと楽しい時間を過ごしたいなと思います」と、喜びと充実感溢れるコメントを寄せた。

Vaundyは、「僕にはどうしてわかるんだろう」と「怪獣の花唄」を披露する。楽曲について「『僕にはどうしてわかるんだろう』は、自分でMV監督した楽曲のひとつ。佐藤健さんに出演いただいて、超常現象をアクションで表現したり、新たな挑戦ができてとても楽しかったです。『怪獣の花唄』はライブで盛り上がる曲を作ろうと思って19歳の時に作った曲。カラオケやライブでたくさんの人に歌ってもらえる曲に成長したのはうれしいです」とコメントした。

“Mステ×Perfumeスペシャルステージ”と題し、コールドスリープ前ラストのパフォーマンスを魅せるPerfumeは、披露する楽曲について「海外のフェスでも人気のパフォーマンス」（かしゆか）、「私たちもテンションのあがる、ライブで肝となる曲」（のっち）、「これを披露する時は、“本気Perfume”です（笑）」（あ～ちゃん）とコメント。

さらに、コールドスリープ前ラストとなる同番組出演について、のっちは「何度も出演させていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。毎回共演者のパフォーマンスを目の前で見て刺激をもらえたことも贅沢な経験でした」「ずっとお世話になった方々に見守られて、ラストを飾れるのは本当にありがたいことです。また新しい挑戦を経て新しい生放送を一緒に体感できること楽しみにしています」とメッセージを寄せた。

そのほかにも、約14年ぶりに再始動したレミオロメンのテレビ初歌唱や、来年6月での解散を発表したSHISHAMOの同番組ラスト出演も見どころに。加えて、VTR企画では、アーティストが選ぶ『最強冬うた名曲ランキング』を貴重映像とともに紹介する。

（文＝リアルサウンド編集部）