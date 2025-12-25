時計の一大生産地・スイス。2024年の時計輸出額は約4兆8000億円に上るという。機械式時計の本場・スイスで活躍する2人の日本人を、“時計の沼”にハマり、約30本の時計を銀行の貸金庫に預けている朝日新聞編集委員 後藤洋平氏が取材した。

【映像】1本1600万円以上の時計（複数カット）

訪れたのは、スイス北西部の町、ル・ロックル。ここは時計産業都市として2009年にユネスコ世界遺産に登録された町。そんな機械式時計の本場で活躍している日本人が独立時計師・関口陽介さん（45）だ。

「狂気です」と笑って返す

自身の時計ブランドを持っているという関口さん。関口さんが手掛けたプリムヴェールの新作は1本1600万円以上。モデルは2種類でそれぞれ10本ずつの限定品だ。注文から完成まで1年半を要し、設計から組み立て、仕上げまで全工程を自らの手で行い、とても精密な作業が施されている。

関口さん「0.3ミリに7層が入っている」

つまり、塗り・焼きが7回入っているということだ。自身のブランドを立ち上げたのは2020年。

関口さんのご自宅にお邪魔させてもらうと、高級そうな時計がずらり。「時計にすべて捧げている人…」と漏らすと「狂気です」と笑って返す。

関口さん「一般的な幸福と言いましょうか。そういうのを求めてお金をかける場所はいくらでもある。ましてや他の人が『こんなものいらないよ』というものが私の幸せ」

関口さんは2007年に23歳でスイスに渡り、専門的な教育を受けなかったものの独学で働きながら学んだという。

関口さんが機械式時計に魅了されたのは高校時代に友人から動かない古く大きな時計をもらい、分解して修理しているうちに仕組みに感動したことがきっかけだという。

公務員として国際時計博物館に勤務

次に取材したのはスイスにある国際時計博物館。世界最大級の時計コレクションが展示・保管されているが、この場所で来館者に時計の歴史を伝えているのが修復師・金澤真樹さん（44）だ。

20歳でスイスへ渡り、時計の専門学校や時計メーカーを経て、公務員として国際時計博物館に勤務。彼もまた機械式時計に魅了された1人だ。

「小さいスペースの中でゼンマイの力だけで動いていることが健気で可愛い」

修復師として収蔵品を直し、動かして展示できるようにしている。いったいどんなものを修復してきたのか。

金澤さん「これは1900年前後のもの。半完成品で装飾もないどころか部品自体も仮組みもされていない状態からちゃんと動くようにもっていけるのか、歴史的な部分を調査して実際にそれをエボーシュ（半完成品）に作業してみて動かすというプロジェクトを提案した」

金澤さんは高校時代に機械式時計の時計師の特集をテレビで見て『年老いた時にスイスで時計師をやってみたい』という漠然としたイメージを抱き、スイスに渡ることを決意したという。

工業高校出身で手先が器用だった金澤さんを親も背中を押したという。今は「先人たちの歴史を伝えていくことにやりがいがある」「設計図も何も残ってないところから、想像も含めて『これはこうだったはずだ』と部品を作ったりもする」と話す。

スマートウォッチもあり、時間を確認する際はスマートフォンを使う人も多い中、機械式時計の魅力はどこにあるのか？ 後藤氏は取材を通して感じたこととして、以下のように話した。

「機械式時計は持ち歩ける芸術だ。ジュエリーもいいが、時計は時刻・日付、ものによっては月の満ち欠けもわかる。太陽光も電池もなく、動力が何もなくても、この小さいスペースの中でゼンマイの力だけで動いていることが健気で可愛い」

（朝日新聞／ABEMA）