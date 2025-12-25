東京の夜を盛り上げるべく、デートに最適な店を常に探す小誌。入賞レースに食い込んだ、2025年にオープンしたばかりのこの３軒も間違いない。

レストランとデートの計り知れない素敵な関係



18年連続「世界で最もミシュランの星が多い都市」となった2025年の東京。そんな街の食レベルが高いのは当然で、美味しくデートをするに、こんな便利な街はない。



下記の条件を満たす店も、グランプリに追加でブックマークを。

男女の夜を研究してきた東カレだから解き明かせる、デートレストランの「鉄則」



【POINT 1】艶すぎず地味すぎない。令和のデートは上品さも条件のうち



店選びの絶妙なバランスを攻めれば攻めるほど、センスが試される。しかしそれが相手の嗜好にぴたりとハマったとき、デートの成功率は急上昇。



上品で高感度な店は、食事中の紳士淑女の振る舞いまでも変える力を持つ。



【POINT 2】こなれた立地・暗めの照明・カウンターの三種の神器は言わずもがな



店に向かうまでの街の雰囲気が今宵の期待をあおる。照明とはフィルターであるから、会議室のような光は論外。



カウンター横並びではふたりの距離はほんの30cmほどで絶妙に触れられないくらい。それが大人の想像力を高める。



【POINT 3】美食レベルも妥協しない。ワンランク上の料理を選べる懐の深さ



高価格帯のコース料理で美味しい店はごまんとあるが、東カレが推すデートレストランとは、“ひとり１万円前後で美食にありつける店”。



間違いのない豊富なメニューから一緒に料理を選ぶ作業を経て、ふたりの心は近づく。

１．恋に効く焼き鳥店では、思いがけない天空のバーでこなれた夜を演出する

『Bird Lab.』＠中目黒



2025/3/14 OPEN

黒で統一したシックなカウンター席



最初にご紹介するのは、中目黒の焼き鳥『Bird Lab.』だ。



同店が焼き鳥デートの最新を走る理由は、まず目黒川沿いのビル最上階というロケーションにあり。

ビル入り口にマンションのようなインターホンがあり、「501」を押せば扉が開く



インターホンで解錠しないと入れない隠れ家要素も、デート偏差値をぐっと上げる。

パプリカペーストをのせた「ひなトロ」と「ハツ」や、奥はフェンネル香る「ささみ」。各￥430



加えて、『鳥しき』系列。厳選した鶏を大ぶりの串に仕立て香ばしく焼きあげる技術は、名門の流儀を受け継いでいる。



同時に、「かしわ」にケイジャンスパイス、「ハツ」にハリッサなどエキゾチックな香辛料を合わせる意外性も持ち合わせ、食べ手を退屈させない。

眼下に目黒川という圧巻のルーフトップ



暖かい季節はルーフトップヘ。中目黒の秘密の空中庭園でお酒を飲んで、食後は目黒川沿いを散歩しつつ２軒目に。



高ぶらないわけがないので、一度お試しあれ。

２．小体で上品な酒場なら、初対面のふたりでも気負わず相手を知れる

『ゆうゆ』＠恵比寿



2025/5/26 OPEN

大テーブルをシェアする変型カウンターは、座ってみれば各組がそれぞれの会話に集中できる空間になる



お次は恵比寿の新橋通り沿いにある『ゆうゆ』。



人気酒場の恵比寿『魚見茶寮』、渋谷『うゆう』の姉妹店と聞けば、気楽なムードでデートできると想像できるだろう。

藁焼きの火が上がると客の視線を独占し、辺りに燻香が漂う



メヒカリの唐揚げでビールを進め、お造りで日本酒を味わい、「次はどうする？」なんて40品以上のメニューをふたりで眺める。



食道楽同士なら、互いの嗜好を深掘りする会話が止まらない。

パオで挟んだ「名物!!藁焼き鴨ドッグ」。山椒を効かせた自家製醤油ダレが、藁で表面を炙った鴨の旨みを引き立てる。￥750



必食なのが“藁焼き鴨ドッグ”で、何を合わせるかは気のいいスタッフに相談を。



酒場というと明るい店も多いが、きちんとデート仕様でほの暗いのもありがたい。

３．深夜２時まで過ごせるカウンターフレンチなら、心ゆくまで語りあえる

『0711 GiNZA BiSTRO』＠銀座



2025/3/24 OPEN

銀座イチ華やかな高級クラブ街から１本入った、金春通りに佇む古い雑居ビルの３階に店の扉は現れる



最後は深夜２時までフレンチを楽しめる『0711 GiNZA BiSTRO』。銀座で深夜営業のフレンチは希少で、遅めスタートの急な誘いにも重宝する。



雑居ビルに潜む扉は、少し不安になるほど殺風景。しかしそこを開ければ、一転してスタイリッシュなカウンターが広がる。

黒を基調とした小体な店内は、夜の銀座らしいシックな空間



料理はアラカルトで、モダンなプレゼンテーションながらクラシックなソースを大切にするなど、地盤は確か。

「静岡 紅富士のスモーク ディルのヴィネグレット」￥2,400〜。富士山の湧き水で育てた、清らかな鱒を自家製スモークした人気メニュー



シェフの下山尚紀さんは中華やスペイン料理の経験もあり、ジャンルを飛び越えた技法も柔軟に取り入れる。



ほろ酔いで終電後の中央通りまで出れば、人影が少なくしんと静か。夜深くの“銀ブラ”は、ふたりの距離を縮める不思議なムードに溢れている。

◆



恋愛においてディナーを共にすることは、この上ない密な共有体験。



故に、その舞台になるレストラン選びを決して侮ってはならないのだ。

