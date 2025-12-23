»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È½ê¤¬¡ÖµëÉÕÈñ¡×ÉÔÀµ¼õµë¡¡¸©¤¬È¾Ç¯´Ö»ØÄêÄä»ß¡ÚÆÁÅç¡Û
¾ã³²¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ëÆÁÅç»Ô¤Î»ö¶È½ê¤¬¡¢µëÉÕÈñ171Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ï»ö¶È½ê¤Î»ØÄê¤òÈ¾Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔËÌÅÄµÜ¤Ç»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¤¢¤¤¤°¤é¤ó¥¢¥Ã¥×ÅÄµÜ¶µ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹Åç»Ô¤Î²ñ¼Ò¥¢¥¤¥°¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¶È½ê¤Ï2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¾ï¶Ð¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¡×¤ò¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤È³Ý¤±»ý¤Á¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÎÄê´ü¤Î±¿±Ä»ØÆ³¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÈ¯³Ð¡¢»ØÄê¤ÎÄä»ß¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ïº£¸å¡¢µëÉÕÈñ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î4·î°Ê¹ß¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Î³ÎÊÝ¤â»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È½ê¤Ï»Í¹ñÊüÁ÷¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½èÊ¬¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤áºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£