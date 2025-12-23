タレントの辻希美が、21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「まさか1番恐れていた、ゆめちゃんが発熱しまして…」と、7歳の三男と生後4カ月の次女がインフルエンザA型に感染していたことを明かした。

【映像】インフルエンザに感染した生後4カ月の次女

2025年8月8日に次女・夢空さんが誕生し、3男2女の子どもたちを育てている辻。SNSでは授乳中の様子やお風呂上がりの親子ショットなども投稿してきた。

12月21日には「我が家はインフルエンザにかかっておりました」と近況を報告。まず三男の幸空さんがインフルエンザA型にかかったそうで、「最初、咳から始まったって感じですね。咳とともに熱が割と急に上がったかな。咳もかなりひどくなって1回だけ吐いちゃったんだけど、熱が本当に高くて」と説明。

また夢空さんも同じくインフルエンザA型に感染。「おっぱいも飲んでるし、免疫があると思ってたの。だから大丈夫かなって信じてたんだけど」とコメントし、幸いなことに他の家族にはうつらなかったことも明かしている。

この動画には、「こあしゃん、ゆめしゃん大変だったね」「脳症とかなくて本当によかった…！」「母乳飲んでるから大丈夫っていうのはないです、過信しすぎない方がいいです！！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）