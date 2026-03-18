牛丼チェーンの吉野家は、鶏肉を使用した期間限定メニュー「焦がしねぎ焼き鳥丼」を3月19日11時から全国の店舗で販売開始する。価格は本体556円（店内税込611円）。一部店舗では販売しない。〈焦がしねぎの香ばしさと鶏肉のうまみを楽しむ一杯〉「焦がしねぎ焼き鳥丼」は、香ばしく炒めた長ねぎと鶏肉のうまみを組み合わせた丼メニュー。具材には鶏肉と2種類のねぎを使用し、長ねぎは油で炒めることで香ばしさとうまみを引き出して