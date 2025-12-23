ベッツは2025年に2度来日

すっかり魅了されたようだ。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、米配信サービス「KICK」の人気配信者アディン・ロス氏のチャンネルに自宅から出演。今まで訪れた国で最も好きだった場所を聞かれ、「Japan」と日本を“推薦”した。

ロス氏から「今までに旅行した中で好きな場所は？」と聞かれたベッツは少し考えながら、「おそらく……僕的に日本はすごく楽しかった」と笑顔を見せた。他の出演者も「日本に行った人は皆そう言うよね。僕は日本に行ったけど、素晴らしかったよ」と同調すると、ベッツは「ああ、（日本に）行くべきだよ」と改めて日本旅行の魅力を口にした。

ベッツは少なくとも2度来日している。昨年1月にはドジャース・大谷翔平投手が「お〜いお茶グローバルアンバサダー」を務める伊藤園の新契約発表にサプライズ出演。「お〜いお茶」を試飲して「ハァ、オイシイ！」と日本語で語っていた。その後は小学校をサプライズ訪問し、小学生と交流を図った。

そして3月には東京での開幕シリーズにドジャースナインと来日。自身は直前に体調不良を起こし、開幕戦に出場することなく帰国したものの、それでも短い滞在でも楽しんだのかもしれない。

ここ数年は大物メジャーリーガーが相次いで来日している。昨年はフィリーズのニック・カステヤノス外野手が家族旅行を楽しんだ他、今年はアストロズのジェレミー・ペーニャ内野手も訪れていた。（Full-Count編集部）