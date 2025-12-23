詰まりの原因は“振り出しのズレ”…声を発してスイングの起点を修正

小中学生の選手たちは、詰まった打球や前で捉えすぎたスイングに悩むことが多い。ミートポイントにばらつきが生じ、理想的な打球を飛ばせない。この問題を解決する意外な練習法がある。トップの位置からバットを振り出す瞬間に声を出す「声出しスイング」である。大阪桐蔭元主将で「ミノルマン」の愛称でYouTubeでも活躍する廣畑実さんが、確実に効果が生まれる方法を紹介している。

この練習法のポイントはインパクトの瞬間ではなく、トップの位置からバットを振り出すタイミングで声を出すことにある。「スイング中、トップの位置から振り出す瞬間には前を向いているため手の位置が見えない。この見えない手の位置を意識し、振り出すタイミングで『ふっ』と声を出すことでスイングの起点が明確になります」。

実践方法は簡単だ。構えてトップを作った後、バットを振り出す瞬間に「ふっ」と声を出しながらスイングする。この声を合図にバットを出していくのだ。詰まった打球が出たら、声を出すタイミングが遅かったと認識し、次は少し早めに声を出してみる。こうして自分の理想的なタイミングを探っていく。

「この練習を繰り返すことで、詰まっているポイントから少しずつ自分の強く打てるポイントに調整できるようになります。声は『ふっ』でなくても『はっ』や『ほっ』でも、何でもいいです。大切なのは、トップからの振り出しのタイミングを声で明確にすることです」。これにより詰まる回数が減少し、より強い打球を生み出せるようになる。

子どもたちの多くは自分のスイングを客観的に把握することが難しい。声を出すという単純な動作が、課題解決の糸口になる。自分の打ちやすいポイントに近づけるために、「声出しスイング」を練習に取り入れてみてほしい。子どもたちの打撃に新たな可能性が開けるはずだ。（First-Pitch編集部）