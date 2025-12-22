新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、300作品以上を無料一挙放送する特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」の一環として12月28日（日）より、TVアニメ『SPY×FAMILY』専門チャンネルを期間限定で開設する。



『SPY×FAMILY』は「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の遠藤達哉による大人気漫画を原作としたアニメ作品で、凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉が極秘任務のため精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を読むことができる超能力者・アーニャ、殺し屋のヨルと“仮初めの家族”としてお互いの正体を隠しながら暮らすスパイアクションコメディ。2022年４月よりTVアニメのSeason１が、2023年10月からはSeason２が放送され、たちまちトレンド入りを果たすなど大きな話題に。2023年12月にはシリーズ初の劇場版アニメ『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開され、観客動員数444万人、興行収入63.2億円を突破する大ヒットを記録。そして2025年10月には待望のTVアニメ続編となるSeason３が放送されたばかりで、ますます多くの注目を集めている。



このたび「ABEMA」にて開設が決定した『SPY×FAMILY』専門チャンネルでは、12月28日(日)から12月31日(水)の４日間連続で、Season１からSeason３までの全50話を順次無料一挙放送する。



（C）AbemaTV, Inc.