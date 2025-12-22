駒大3年秋は優勝＆MVP…納会中に聞いたドラフト1位指名

筋骨隆々の“和製ヘラクレス”の異名でも知られた栗橋茂氏（藤井寺市・スナック「しゃむすん」経営）は1973年ドラフト会議で近鉄に1位指名された。駒沢大では1年（1970年）から4番打者を務めて、3年秋（1972年）には東都大学リーグ優勝に貢献し、最高殊勲選手。4年秋（1973年）もリーグ優勝と明治神宮大会優勝に導いた即戦力野手として注目を集めていた。だが、近鉄は想定外。聞いた時には落ち込んだという。

栗橋氏は駒大で1年から4番に起用され、俊足、強打、強肩の走攻守3拍子揃った外野手として、年々、力を発揮していった。3年秋は優勝＆MVP。「格別なものがあった？ まぁ、そうでもなかったけどね」と笑ったが、その存在感も増すばかりで、プロ注目の選手として、スカウトたちからの熱視線を浴びるようにもなった。4年秋はリーグ優勝に加えて明治神宮大会も制覇。決勝では田尾安志投手兼外野手（元中日、西武、阪神）を擁する同志社大に勝利した。

駒大は4番が栗橋氏で、2年後輩の中畑清内野手（元巨人）が3番。「（神宮大会の）決勝が大学での最後の試合だったけど、俺、ノーヒットじゃないかな。田尾は速球派じゃなくて、変化球ピッチャーだったよね」と振り返ったが、その頃はドラフトも間近、当然、プロを意識していたという。「それは、大学に入って（1年生で）4番を打った時から、もうずっとだったけどね」。ただし、どこの球団が熱心とかは「よくわからなかった」と話す。

「南海のスカウトの方が来られたのは見た覚えがあったけど、あとは……。（駒大監督の）太田（誠）さんも何も言ってなかったしね」。それでも意中の球団はあった。「ヤクルトに行きたかった。東京だし、（本拠地が）神宮だし、なんか物凄く身近に感じた。（外野手の）若松（勉）さんとか（投手の）安田（猛）さんとかがいて、これから強くなりそうだったしね。あとは大洋も。まぁ、指名されても西は名古屋（の中日）止まりだろうと思っていたんだけどね」。

1973年11月20日に行われたドラフト会議。「当日はドキドキしたというか、その日が（駒大）野球部の納会だったんだよね。グラウンド近くのお寺でね。ちょっと広い会館みたいなところで、舞台もあるんだけど、俺は納会そっちのけでドラフトが気になってしかたなかった」。当時のドラフトは12球団が予備抽選し、1位など奇数順位は1番クジの球団から順番に指名、2位など偶数順位は12番クジの球団から逆回りで指名していく方式だった。

その年の1番クジを引いた大洋は慶応大の山下大輔内野手、2番クジの南海は南宇和高の藤田学投手、そして3番クジの近鉄が栗橋氏を指名した。全体3番目のドラフト1位。評価の高さがうかがえるが、当の本人はその結果を知って愕然となったそうだ。「マネジャーが走ってきて（太田）監督に小さな声で『栗橋さん、近鉄です』って言っていた。それが聞こえたんだよね。“えっ、近鉄”って思った。落ち込んだよ」。

指名挨拶も「最初は断った」…同期・木下富雄氏の広島指名に“落胆”

栄光のドラ1なのに「誰も“おめでとう”と言ってくれなかった」と栗橋氏は苦笑する。「（主砲の）土井（正博）さんや（エースの）鈴木（啓示）さんはオールスターで見たことがあったから、ああ、近鉄ってあるんだなとは知っていたけど、電車が走っているとか、デパートがあるとか、そんなのも全くわかっていなかったしね」。想定してなかった名古屋よりもさらに西の球団からの指名を喜ぶことはできなかったそうだ。

「近鉄（指名）とわかって、ちょっとみんなと離れて縁側みたいなところでグダーっとしていた。そしたら太田さんが来て『何を落ち込んでいるんだ！ こっちに来て歌でも歌え』って。こんな時になんで歌うんだよって思ったよ。まぁ歌ったけどね。高倉健の網走番外地を舞台の上で」。栗橋氏は駒大入学時の上級生との対面式でも同じ歌を“熱唱”。「その前の優勝の時も赤坂プリンスホテルでそれを歌った」と、もはや“定番曲”だったようだが「あのドラフトの日はねぇ」とつぶやいた。

「俺の指名の後に、またマネジャーが走ってきた。何だろうなと思ったら、今度は大きな声で『木下（富雄）さん、広島です！』って。そしたら『ウワー！！』って部員が盛り上がったんだよ」。同期の木下内野手が、7番クジの広島に1位指名されたとの報告だった。「広島はセ・リーグというのもあったけど、なおさら（近鉄1位の）俺の時は何だったのか、みたいに思って、落ち込んで、落ち込んで……」。

その後、写真撮影があったという。「木下と2人でドライチコンビでね。『栗橋さん、笑ってぇ』とか言われてさ、何の関係もないけど、ポーズをとるのにギターを持たされてね。木下はニコニコして、本当の笑顔だったけど、俺はもう泣きそうな笑顔だったよ」。夜になって近鉄サイドが挨拶にきたが「最初は断った」という。社会人野球の河合楽器に内定をもらっていた。「『意中の球団じゃなかったら来て下さい』ってことだったんでね」。

この年のドラフトでは6番クジの阪急が、大学進学を表明していた作新学院・江川卓投手を強行指名し、入団を拒否されたが、栗橋氏も近鉄を拒否する構えだった。「太田さんにも河合楽器に行きますと言っていたしね」。その気持ちが揺らいだのは、この年から社会人入りの選手は1年後ではなく、2年後にドラフト対象となるルールができたから。近鉄も粘り、交渉は長引いた。入団を決意したのは年を越してからだった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）