生まれて1日目の赤ちゃん犬と育児に奮闘するママ犬さんの1日の様子がYouTubeに公開されると、公開からたった1週間で10万再生を突破するほどの反響が寄せられました。コメント欄には「かわいすぎてもはや罪深い…」「めちゃくちゃ可愛いね」「ご苦労様です！」といった声が寄せられています。

【動画：『生後１日』の赤ちゃん犬とママ犬→育児の様子を観察してみると…母性を感じる『尊い光景』】

生後1日目の赤ちゃん犬たち

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ（@shibapuppymamire）」さまは生まれたての柴犬に関する様子を公開しているチャンネルです。

この度、ママ犬・りっちゃんがめでたく6度目の出産を終えたとのこと。

赤ちゃん犬たちが眠っている間にまったりしたり、ご飯を食べたりと育児ルーティンを熟知しているりっちゃん。頼り甲斐のあるお母さんですね！

そうこうしているうちに赤ちゃん犬たちが起きたので、授乳タイム。この時期は2～3時間おきに授乳が必要だといいます。人間の子育てと同じようですね……お母さんも大変！

授乳が終わると、赤ちゃん犬たちは定位置へと戻り、目が開いていないのでお互いの温もりを頼りに動き回ります。モゾモゾと這いずり回るように一緒に動く様子がとってもキュート♡

ママ犬は全力で育児に奮闘中！

ママ犬・りっちゃんはというと、マメに子どもたちの様子を観察します。授乳だけでなく、トイレのお世話など、育児全般をひとりでこなすのです。完全ワンオペ育児、お疲れ様です……！

実はりっちゃん、野生みの強いママさんのようで、飼い主さんでも近づくと警戒心が働くのだそう。そのため、遠くから見守っているのだといいます。

可愛すぎる育児奮闘記が話題に

こうして生後1日目の育児が終了したりっちゃん。ベテランの育児スキルで問題なく子どもたちをお世話し、そんなお母さんのもとでモゾモゾと動き回る赤ちゃん犬たちの様子は、YouTubeでも大きな反響を呼んでいます。

公開から1週間余りで10万回再生を突破し、コメント欄には「かわいすぎてもはや罪深い…」「めちゃくちゃ可愛いね」「ご苦労様です！」といった称賛の声や応援の声が寄せられました！

YouTubeアカウント「柴犬子犬まみれ」さまでは、今回ご紹介したような子犬の成長記録やママ犬の育児記録などが紹介されています。わんこたちのリアルな育児成長日記をぜひご覧ください！

りっちゃん、赤ちゃん犬たち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。