インスタグラムで報告

台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟のチア「パッションシスターズ」に在籍し、絶大な人気を誇るチュンチュンが20日、日本での写真を投稿。「日本来てたの？」「つば九郎だ〜」とファンが多くのコメントを寄せている。

国内外で人気を誇るチュンチュンはチアだけでなく、モデル活動も行い、インスタグラムのフォロワー数は101万人を誇る。11月30日には東京ディズニーシーを訪れたことを報告。うどんを食べるなど日本食も楽しんでいた。

以前から日本語を勉強するなど、日本愛を語っていたチュンチュン。今回は秋田でのイベントに参加。東京で撮ったとみられる写真もアップした。寿司やイチョウ並木、神宮球場で売られているつば九郎のコラボフードの写真もあった。

ファンからは「チュンチュン！」「日本にようこそ〜」「服も素敵！ 美しい」「本当にすごく綺麗〜女神だ。心を奪われる」などとコメントが寄せられていた。

チュンチュンはチャイニーズ・タイペイ代表を応援する各球団からの選抜チア「CT AMAZE」の36人に選出された。WBCではこの中から12人に絞られたチアが来日する。次は東京ドームに降臨となるか。（Full-Count編集部）