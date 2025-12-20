Galaxy Z Fold7・Flip7やGalaxy S25・S25 Ultraなどの8機種の日本向けメーカー版が衛星通信サービス「au Starlink Direct」に対応
Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは2日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドのスマートフォン（スマホ）においてKDDIおよび沖縄セルラー電話が提供する空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」に日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）が2025年12月2日（火）より順次対応すると発表しています。
また今後も「Galaxy Z Fold5（型番：SM-F946Q）」および「Galaxy Z Flip5（型番：SM-F731Q）」、「Galaxy S24 FE（型番：SM-S721Q）」、「Galaxy A36 5G（型番：SM-A366Q）」についても随時対応予定だということです。さらにKDDIでは合わせて公式Webサイト「au OPEN DEVICE DEVELOPER SITE」において「au Starlink Direct IOT完了製品」を公開しています。なお、利用するには各機種においてビルド番号およびGoogle Playシステムアップデートを最新バージョンにソフトウェア更新するほか、au Starlink Directに対応したSIMが必要だとしています。
au Starlink Directは既存のau周波数を活用してスマホが直接通信対応のStarlink衛星とつながり、空が見える状況であればau回線の圏外エリアでも通信できるサービスで、普段利用している通信事業者がつながらない場合でもテキストメッセージのやり取りや現在地の位置情報共有などが可能です。当初、au Starlink Directはauの利用者のみに無料で提供されてきましたが、その後、auを利用していない人向けに専用SIM（専用プラン）も提供されています。
そんなau Starlink Directにおいて今年8月より世界初のデータ通信が利用可能となり、これまではGoogleの「Pixel 10」シリーズやauが販売するSamsungの「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」が対応し、その後にiPhoneにも拡大されていましたが、今回、新たにGalaxy Z Fold7などのSIMフリーモデルが対応しました。なお、au Starlink Directに接続した場合には画面右上に表示されるアンテナピクトに衛星のアイコンが表示されます。
これにより、au回線の圏外エリアでもau Starlink Directを利用すれば、現在地確認や経路案内ができる「Google マップ」や「au ナビウォーク」、「au カーナビ」、リアルタイムに情報確認や投稿ができるSNS「X」、大雨・台風などの気象情報を確認できる「ウェザーニュース」、防災情報を受信できる「特務機関NERV防災」、登山情報を確認できる「YAMAP」を含めた幅広いジャンルのアプリにて衛星データ通信を実現します。
また他にも対応するアプリは「ココダヨ」や「ヤマレコ」、「いまココ」、「タイドグラフBI」、「釣り船予約『釣割』」、「乗船名簿クラウド」、「スマートニュース」、「NewsPicks」、「au メール」、「Google メッセージ」、「家族の安心ナビ」、「Google Find Hub」に加え、Galaxyスマホにプリインストールされているメーカーアプリでは「天気予報」と「Samsung Find」が対応しており、Galaxyの純正アプリについても今後順次対応予定だということです。
