Ï·²½¤Ï¡í·ì´É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡í¡£°å»Õ¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡¢ËèÆü¤ÎÆþÍá¤Ç·ì´É¤ò¼é¤ëÊýË¡
¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡Ö¤³¤Î²¹ÅÙ¡×¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¡×¿»¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢£·Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆþÍá¤ò°å³ØÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿ ÆþÍá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦Ááºä¿®ºÈ»á¤Î¿·´©¡ØÆþÍá¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê·ò¹¯½¬´·¡Ù(¥¢¥¹¥³¥à)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¿Í¤Ï·ì´É¤«¤éÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù
¡û¿Í¤Ï·ì´É¤«¤éÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯
¤µ¤Æ¡¢·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ë·ì´É¤â·ò¹¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·ì´É¤ÎÏ·²½¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ß¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾É¾õ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ì´É¤¬Ï·¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢·ì±Õ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆ°Ì®¹Å²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì´É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï·²½¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¡£
¤Ç¤â¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆþÍá¤¬·ì´É¤ÎÏ·²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡Ö°ì»À²½ÃâÁÇ(£Î£Ï)¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤òÂÎÆâ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅòÁ¥¤Ç10Ê¬²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç·ìÎ®¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¡¢£Î£Ï¤Î»ºÀ¸¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍáÁ°¸å¤Î·ì±Õ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¼Â¸³¤Ç¤â¡¢ÆþÍá¸å¤Ë¤Ï·ìÃæ£Î£ÏÇ»ÅÙ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Î£Ï¤ÎÆ¯¤¤Ï¡¢·ì´É¤ò¹¤²¤Æ·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ì´É¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÇÆ°Ì®¹Å²½¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ì´ÉÆâ¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢·ìÀò(·ì¤Î²ô)¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºîÍÑ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥é¡¼¥¯(¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬·ì´É¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë²ô)¤Î°²½¤äÇËÎö¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤È¡¢·ì´É¤¬°ì»þÅª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Îä¤á¤Æ¤¯¤ë¤È·ì´É¤Ï¼«Á³¤Ë¼ý½Ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö³ÈÄ¥¡×¤È¡Ö¼ý½Ì¡×¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢·ì´É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¼ê·Ú¤Ç¡¢°å³ØÅª¤Ë¤â¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë·ò¹¯Ë¡¤Ï¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¡ØÆþÍá¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê·ò¹¯½¬´·¡Ù(Ãø¼Ô:Ááºä¿®ºÈ/¥¢¥¹¥³¥à)
£·Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆþÍá¤ò°å³ØÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿ ÆþÍá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â£¤ë ºÇ¶¯¤ÎÆþÍáË¡¡Ö40¡î¤Ç10Ê¬´Ö¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ç¡×¡ÖºÇÂç¸Â¸ú²Ì¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×ÆþÍáË¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ç¼ê·Ú¡×¡Ö·ò¹¯ºîÍÑ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤»¤ë¡×¡½¡½¤ªÉ÷Ï¤¤ä²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆþÍá¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¢¤¢¤Þ¤êÆþÍá¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
