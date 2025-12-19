¡ÒÉ÷Â¯Å¹¤ÎÎäÅà¸Ë¤«¤éÆý»ù¤Î°äÂÎ¡Ó¡Ö¼«Ê¬¤Î»º¤ó¤À»Ò¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥«¥Ã¥¿ー¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·Æ¹ÂÎ¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤¿¡×22ºÐ¤ÎÊì¡ÄÅ¹¤Ç¸ÉÆÈ½Ð»º¡¢»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤â½Ð¶Ð
Åìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¤ÎÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤¿Æý»ù¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï18Æü¡¢Å¹¤Î½¾¶È°÷¤Î¾®¸¶ÎïÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¡á½»½êÉÔÄê¡á¤ò»àÂÎ°ä´þ¤È»àÂÎÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤«¤éÆý»ù¤ÎÆ¬Éô¤¬¡×µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ìÁÜºº°÷¤¬Â¿¿ô½ÐÆ°¡¢»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤Î¸½¾ì
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·°äÂÎ¤òÀÚÃÇ
¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤Ê¤Ã¤¿Æý»ù¤ÎÆ¬Éô¤È¼êÂ¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JR¶Ó»åÄ®±ØÆî¸ý¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹³¹¤Î»¨µï¥Ó¥ë2³¬¡£ÃÔ´Á¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²á·ã¤ÊÅ¹Ì¾¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥Ø¥ë¥¹Å¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÇÉ¸¯½÷À¤ÎÂÔµ¡½ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î6Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢Æ±Å¹¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»Ò¤É¤â¤ÎÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏµîÇ¯11·î¤´¤í¤«¤é¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿12·î6Æü°Ê¹ß¤â½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡¢Ç¤°Õ¤Ç½¾¶È°÷¤é¤«¤éDNA¤È»ØÌæºÎ¼è¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦·Ù»ëÄ£¤¬¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï1½µ´Ö¸å¤Ë±þ¤¸¡¢Æý»ù¤È¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎDNA·¿¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Æý»ù¤ÎÆ¬Éô¤ÏÇò¤¤¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÑ¤Î¥¿¥Ã¥Ñー¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿Î¾¼êÂ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÂÔµ¡Éô²°¤ÏÌ¡²èµÊÃã¤Î¤è¤¦¤Ë´Ö»ÅÀÚ¤ê¤µ¤ì¤¿´Ê°×Åª¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¶¦ÍÉô¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î°û¤ßÊª¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ¹ÂÎÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯3·î¾å½Ü¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÂÔµ¡½ê¤Ç½÷¤Î»Ò¤ÎÆý»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£·Ù»¡¤ÏÆý»ù¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡ØÀ¸¸å¿ô¤«·î¤«¤é～1Ç¯Ì¤Ëþ¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ë»ºÉØ¿Í²Ê¤Ê¤É¤ÎÄÌ±¡Îò¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð»º¸å¤Ëµ¤¤ò¼º¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÆý»ù¤ÏÊÑ¿§¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð»º¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÆý»ù¤Î°äÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°äÂÎ¤òÀÚÃÇ¡£Æ¹ÂÎÉôÊ¬¤Ï¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÔµ¡½ê¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÆý»ù¤ÎÉã¿Æ¤ÏÃ¯¤«¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¤Ê¤¼Æ¬Éô¤ÈÎ¾¼êÂ¤À¤±»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡£¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»º¤ó¤À»Ò¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¹ÂÎ¤Ï¼Î¤Æ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÉå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¼Î¤Æ¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ÄÇ¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¿ôÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë·ÏÎóÅ¹¤Î°ì¤Ä¡£»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ó»åÄ®Å¹¤ÏºßÀÒ¿Í¿ô¤¬70¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿Å¹¤Ç¡¢Åìµþ23¶è¤«¤éÀéÍÕ¸©¤Î°ìÉô¤Þ¤Ç½ÐÄ¥¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ¹¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡ØÁ´Íç¥³ー¥¹¡Ù¤È¡ØÃÔ´Á¥³ー¥¹¡Ù¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³ÊÂÓ¤¬2Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÉ¿´Åª¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤¿¡£µÒ¤ÎÆþ¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬20Âå¤Ç¡¢Ãë´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÉ÷Â¯¥é¥¤¥¿ー¡Ë
¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤¬±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤À¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÀÖ¤óË·¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦»ÄÇ¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤âÁêÅö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤¿Æý»ù¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤è¡¢Ã¯¤¬ÃÖ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é²Ö¤ä¤ª²Û»Ò¤¬¸½¾ì¤Ë¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÉÎ©½Ð»º¤Ë¤è¤ë»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤Ï¡¢¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤À¤±¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯4·î¡¢ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÅö»þ17ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¡¢½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ø¤½¤Î½ï¤äÂÛÈ×¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË»ù¤Î°äÂÎ¤ò¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯½÷¤ÏÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¼«Âð¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¥¿±¤ä½Ð»º¤ò¿Æ¤Ë¸À¤¨¤º¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¤Ï¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¤ÇÅö»þ33ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¤¤ì¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¤Ë°ä´þ¤·¤¿»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2003Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Î´Ö¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë»¦³²¡¦°ä´þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï185¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊì¿Æ¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤ÈÆó¿Í¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¤ªÂð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤Ê¤¼¾®¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸ÉÎ©½Ð»º¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÈá·à¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ