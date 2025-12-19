現代社会においてはなくてはならないものとなっているスマホ、そしてスマホのバッテリー。バッテリー残量が残り1％のとき、どうすれば延命できるのか？ 今回は日本最大のテック情報サイト「ギズモード・ジャパン」編集部が、いますぐ使える「バッテリー延命術」をご紹介します。

※ この記事は『GIZMODOテック秘伝の書』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

残り1％を守り抜け！ 延命につながるサバイバル術

現代社会で、水や食料と同じくらい大事なものといえば？ そう、スマホのバッテリー。ネットワークにつながらないと、情報入手はもちろん、今や飲食店での注文もままなりません。つまり、スマホのバッテリーを守り抜くことは、現代を生き抜くサバイバルスキル。

まず見出しにあるように、残り1％になったスマホはどのくらいもつのでしょうか？

個体差はありますが、1％は5〜10分で蒸発していきます。なにもしなくてもこうなので、「残り1％、もうダメポ…」と、SNSに投稿でもしたら、それが最後のメッセージになる可能性もあります。

そうなる前に、事前にバッテリーの延命術を施しましょう。使い勝手のよいところだと、「低電力モード」。OSやメーカーごとに呼び名は違いますが、最近のスマホには標準装備の機能で、処理を抑え、画面の裏で行っているある程度の動作をカットしてくれる節約モードです。基本的にはコレだけやっておけばOKです。

いや、もっと節電したい？ そうなると使いやすさとのトレードオフですが、たとえば画面の明るさを最小にすれば、それだけ消費電力は減ります。

また「機内モード」中は、通信が遮断される代わりに、電波を探す動作を止められるので節電にもつながります。ただ、機内モード中はデータ通信や着信もできなくなるのでここは注意しましょう。

究極の方法は、スマホの電源オフ。もし残り10％程度あって30分以上使わないならオフにするのもありです。

ただしスマホは起動時に大きな電力を使うので、短いサイクルでオン／オフを繰り返すと、逆効果になることも。とくに残り数％でオフにすると「そのまま力尽きて永眠」なんて悲劇もありえますから、ご注意を。

モバイルSuicaで電車乗ったのに充電ぎれ、大丈夫？

モバイルSuicaで改札入ったのに、電車の中でスマホの充電がきれた！ という経験ありませんか？

もう改札から出られないのでは？ そんなことはありません。

近年のスマホについている予備電力機能は、電源がきれても、最小限のエネルギーだけは残してくれているんです。そのおかげで、電源がきれてもスマホに入れた交通系ICカードはちゃんと使えます。まさに、虫の息のなかで振り絞る最後の一撃。iPhoneの場合、その状態で最長5時間もカードを使えるんだとか。

i Phoneなら、i Phone XS、XR以降の端末で、Androidは予備電力機能付きの端末で利用可能（メーカー公式サイトなどを要確認）。

ただしi Phoneの場合は、交通系ICカードをエクスプレスカードに設定しておく必要があります。

とはいえ、端末の電源がオフ、あるいは完全に充電が消耗した状態では、この機能は動きません。もし改札にかざしても反応しなかったら、駅の係員さんに伝えて現金で精算してもらいましょう。端末を復活させてから、再度駅窓口で入場データを消してもらうのを忘れずに。

ちなみに、手元でピッがラクなApple Watchは、この機能に未対応なのでご注意を。