サムティホールディングス株式会社は19日、子会社であるサムティ株式会社が2026年シーズンに向けて、元広島の玉木朋孝氏、元DeNAの山下幸輝氏とコーチ契約締結合意を発表した。玉木氏、山下氏は、野手コーチとしてチーム強化および選手指導に携わっていく。

サムティ硬式野球部は2025年の創部以降、練習環境整備やチーム運営の強化を進め、社会人野球の舞台で着実に基盤を築く。2年目シーズンを迎えるにあたり、NPBプロ野球界で活躍された両氏を迎えることで、チームの戦力アップと選手の育成体制をさらに強化していく。

▼ 玉木朋孝氏

「この度、野手コーチに就任致しました玉木朋孝です。NPB、台湾プロ野球など様々な経験をサムティ硬式野球部に注いでいきたいと思います。目指すは社会人野球の『頂点』、よろしくお願い致します」

▼ 山下幸輝氏

「この度、野手コーチとして入団することになりました。山下幸輝です。社会人野球は初めての経験になるので僕も選手のサポートしながら勉強をし、選手と一緒に成長していきたいと思っています。勝利に貢献できるように全力で頑張ります。よろしくお願いします！」