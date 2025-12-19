あいのり･桃、『バチェラー３』オーディション秘話告白
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日、オフィシャルブログを更新。過去に自身が参加していた婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン３のオーディション秘話を明かし、反響を呼んでいる。
前日“インフルエンサーの会”で出会った仲間たちとの女子忘年会だったという桃。「キラキラアラフォーママたちと忘年会！韓国のお土産は…？！」「美女のカラコンあり？なし？どっち派？！」と１次会、２次会の盛り上がった様子をテンポよくブログで報告し、その後の様子については『バチェラー３のオーディション思い出話…！！』と題してブログを更新。２次会終了後には一部メンバーが先に帰宅し「お酒飲める組だけ３次会いきましたーー」と報告した。
会の中では、“あゆねぇ”こと『バチェラー・ジャパン』シーズン３に出演した水田あゆみが終始ビールを飲み続けていたことに驚いた様子もつづり「ビールは二日酔いしないらしい」と感心。自身もビール多めで過ごした結果「今日は二日酔いなし」とすっきりした翌日を迎えたという。
また、今回の忘年会で特に盛り上がった話題として『バチェラー・ジャパン』シーズン３のオーディションに関する思い出を告白。桃は「実は…私とあゆねぇ、バチェラー３の３次オーディションで一緒のグループだった」と明かし、当時の意外な縁を振り返った。
自身はオーディション時の記憶がほとんど抜け落ちていた一方で、水田は当時の様子を鮮明に覚えていたといい「私、グループオーディションでとんでもない発言をして笑いをとってたみたいだよ。笑」と苦笑い。自身が出演した『あいのり』のオーディションについても「なんか爪痕残さないと…！って思ってすごいぶっ飛んだ発言したの覚えてるなぁ…。笑」とつづった。
さらに、桃は「私も受かってたんだけど、直前にあの出会いがあり、直前で辞退するという最悪なことをしてしまったの…」と明かしながらも「今、こうして あゆねぇと繋がれたし、オーディションは受けて本当によかった笑」と前向きに振り返った。
「バチェラーに行ってたら、人生ガラッと変わってただろうなぁ…」としつつ、「あぁ、しょうくんと出会えて良かった。笑」と現在の幸せに感謝する言葉も添えている。
最後には「３軒目出て、もう帰るぞ！って感じだったのに、なんかもうちょっとだけいたくて、まさかの４軒目まで…！！笑」「楽しい夜でした」と忘年会を締めくくりつつ「正義の反対は、また別の正義」という“あゆねぇの名言”を紹介。「かっこよかったーーー」と余韻たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「初対面の時桃ちゃんだったらどんなアプローチするのか気になる！！」「桃ちゃんがバチェラーに出てた世界線も観てみたかった」「桃さんがバチェラー出そうだったの？！ちょっとそれも面白そうで見てみたかった」「絶対良いとこまで行きそう」「バチェラー３のオーディション受けていたとはびっくり」「あゆねぇも久しぶりに見れて嬉しい」「バチェラー合格してたの凄すぎ！」や「楽しそうで羨ましいわ」「めちゃくちゃ楽しそう！」「楽しい忘年会だったみたいね」「お酒強いね〜」「４次会まで（笑）すごすぎます！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
前日“インフルエンサーの会”で出会った仲間たちとの女子忘年会だったという桃。「キラキラアラフォーママたちと忘年会！韓国のお土産は…？！」「美女のカラコンあり？なし？どっち派？！」と１次会、２次会の盛り上がった様子をテンポよくブログで報告し、その後の様子については『バチェラー３のオーディション思い出話…！！』と題してブログを更新。２次会終了後には一部メンバーが先に帰宅し「お酒飲める組だけ３次会いきましたーー」と報告した。
また、今回の忘年会で特に盛り上がった話題として『バチェラー・ジャパン』シーズン３のオーディションに関する思い出を告白。桃は「実は…私とあゆねぇ、バチェラー３の３次オーディションで一緒のグループだった」と明かし、当時の意外な縁を振り返った。
自身はオーディション時の記憶がほとんど抜け落ちていた一方で、水田は当時の様子を鮮明に覚えていたといい「私、グループオーディションでとんでもない発言をして笑いをとってたみたいだよ。笑」と苦笑い。自身が出演した『あいのり』のオーディションについても「なんか爪痕残さないと…！って思ってすごいぶっ飛んだ発言したの覚えてるなぁ…。笑」とつづった。
さらに、桃は「私も受かってたんだけど、直前にあの出会いがあり、直前で辞退するという最悪なことをしてしまったの…」と明かしながらも「今、こうして あゆねぇと繋がれたし、オーディションは受けて本当によかった笑」と前向きに振り返った。
「バチェラーに行ってたら、人生ガラッと変わってただろうなぁ…」としつつ、「あぁ、しょうくんと出会えて良かった。笑」と現在の幸せに感謝する言葉も添えている。
最後には「３軒目出て、もう帰るぞ！って感じだったのに、なんかもうちょっとだけいたくて、まさかの４軒目まで…！！笑」「楽しい夜でした」と忘年会を締めくくりつつ「正義の反対は、また別の正義」という“あゆねぇの名言”を紹介。「かっこよかったーーー」と余韻たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「初対面の時桃ちゃんだったらどんなアプローチするのか気になる！！」「桃ちゃんがバチェラーに出てた世界線も観てみたかった」「桃さんがバチェラー出そうだったの？！ちょっとそれも面白そうで見てみたかった」「絶対良いとこまで行きそう」「バチェラー３のオーディション受けていたとはびっくり」「あゆねぇも久しぶりに見れて嬉しい」「バチェラー合格してたの凄すぎ！」や「楽しそうで羨ましいわ」「めちゃくちゃ楽しそう！」「楽しい忘年会だったみたいね」「お酒強いね〜」「４次会まで（笑）すごすぎます！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。