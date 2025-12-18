¡ÎÆÃ½¸¡¿4Âç¥ê¡¼¥°Á°È¾ÀïTOPICS 02¡Ï¥Ð¥ë¥µ¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Çº®Àï¾õÂÖ¤Ë¡¡¥ì¥¢¥ë¤ËÆâÊ¶È¯À¸¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¾å°ÌÁè¤¤¤Ë°ÛÊÑ!?
¤È¤³¤í¤¬¡¢11·î¤ËÆþ¤ë¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞ¼ºÂ®¡£Âè12Àá¤«¤é¤Î5»î¹ç¤ÇÇòÀ±¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤Î´Ö¤ÇÆâÊ¶¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±½¤ä¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Î±½¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÆâÉô¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤Ëº£¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ï¼ºÇÔ¡©¡¡¼ºÂ®¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
Âè16Àá»þÅÀ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¼ó°Ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¡£¥ì¥¢¥ë¤È1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬3°Ì¤À¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï»î¹ç¿ô¤¬1¤Ä¾¯¤Ê¤¤¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÂè12Àá¤Î¥é¡¼¥¸¥çÀï¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤3Ï¢Àï¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Æ¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè19Àá¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤Á¤é¤Ï3-0¤Î²÷¾¡¡£ÉüÄ´¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ë¥¿¤Ë0-2¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥»¥ë¥¿Àï¤Ï¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬Éé½ý¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤¤Éé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬65Ê¬¤ËÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë0-1¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¥¤ÆâÍÆ¤âÄãÄ´¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆâÊ¶¤ä¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¹¹Å³¤Î±½¤Ê¤É¡¢°Å±À¤¬¤¿¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÉúËâÅÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÏ³Ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ë¾®ËÀÂç¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï³°Éô¤ËËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Î¸½¾Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¡¼¥¸¥çÀï¤«¤é¤Î3°ú¤Ê¬¤±°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·²ÃÆþ¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬´°Á´¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷°Õ¼±¤â²þÁ±¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯Áá¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè12Àá¤«¤é¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Î¸å¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÔÀ®¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¡£¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î1¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë[4-2-3-1]¤«¤é¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ò2¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¡Î4-4-2¡Ï¤Ø¡£¤³¤ÎÂè14Àá¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¡£¼¡¤Î¥»¥ë¥¿Àï¤âÆ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤¬0-2¡¢¤µ¤é¤ËCLÂè6Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤â¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ3ÀïÏ¢Â³¤Î¡Î4-4-2¡Ï¤Ç·ë²Ì¤Ï1-2¡£
¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤ÏºÇ¾®¸Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤«ÈÝ¤«¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¼éÈ÷¥¿¥¹¥¯¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤Ê¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤Ï¸åÂà¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ2¥È¥Ã¥×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹¶·âÎÏÁý¶¯¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¼éÈ÷Àï½Ñ¤ò¼«¤é²õ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Î4-2-3-1¡Ï¤È¡Î4-4-2¡Ï¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ß¥É¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¼éÈ÷¤Î·Á¤Ï[4-4-2]¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Á°Àþ¤Î¡Ö2¡×¤Î1¿Í¤¬¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤«¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤«¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÇØ¸å¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ°¤¤¤¿¤é¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¹¶¤á»Ä¤ê¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Î4-2-3-1¡Ï¤ÎÃæÈ×¤Ï5¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Î4-4-2¡Ï¤Ï4¿Í¤È1¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
1¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤Î¸»Àô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Î¸½¾Ý¤«¤é¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÍ×¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤³¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ïºòµ¨¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤ÎÌá¤êÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤ë¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ËÜ¿Í¤â´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¥¿¥¹¥¯¤«¤é²òÊü¤·¤¿Êý¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¢¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»»È×¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥»¥ë¥¿Àï¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤ÎÎýÅÙ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ï¢Æ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4¿Í¤Ë¸º°÷¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¶¯ÅÙ¤¬Â¤ê¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼2¿Í¤òÁö¤é¤»¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤âÉÔÈ¯¡£Áê¼ê¤Ë5¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿·Á¤ò¼Î¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿ÊÀ³²¤À¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥ß¥ê¥È¥ó¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤ÈÉé½ýÁê¼¡¤°DF¿Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÉé½ý¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀµÇ°¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¶·âÎÏÇúÈ¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡¥ä¥Þ¥ë¤Î¥È¥Ã¥×²¼µ¯ÍÑ¤¬¸°¤«
CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè4Àá¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë3-3¡¢Âè5Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë0-3¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¥¯¥é¥·¥³¤òÍî¤È¤·¤Æ°ÊÍè6Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè15Àá¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ç¤Ï¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃÏ¤Ç5-3¤È¾¡Íø¡£¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ä¥Þ¥ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥À¥Ã¥Á¤â1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ë¥´¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤ÈÁÈ¤àCB¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌÏº÷¾õÂÖ¡£¶ËÃ¼¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¼éÈ÷¤â¹¶Î¬¤µ¤ì¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏ¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ë¤è¤ë¡£6Ï¢¾¡Ãæ¤¹¤Ù¤Æ3ÆÀÅÀ°Ê¾å¡£
¹¶¼é¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¹¤Ç¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷ÎÏ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¶·â¤ÎÂ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¥ê¥¹¥¯¤âÂç¤¤¯¡¢ÈùÌ¯¤ÊÄ´À°Ìò¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ë¥´¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ê¤ª¤µ¤é¼åÅÀ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Í¥¹¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹¶·âÎÏ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¹¤·°ú¤¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïºòµ¨¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥ë¤Î¥È¥Ã¥×²¼µ¯ÍÑ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤Þ¤À¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹»þ¤Ë¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¼éÈ÷¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ú²ÌÅª¤À¤«¤éÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢1¿Í³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¶ÌÆÍ¤Åª¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤¬¤º¤ì¤ÆÊø²õ¤¹¤ë¤«¡¢°ìµ¤¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÁíÂàµÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÇØÃæÂ¦¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¼éÈ÷Â¦¤¬ÍÍø¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ³°¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¸Ä¿Íµ»¤Ç1¿ÍÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð·ÁÀª¤Ï°ì½Ö¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë1ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬É¬Í×¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤¢¤ë¼éÈ÷Àï½Ñ¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÀÚ¤ê»¥¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÈ¤ê¾¡¤Á¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥¾¡¼¥ó¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¿»Æ©¤·¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¡Ö¥Æ¥£¥¡¦¥¿¥«¡×¤¬ÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥Þ¥ë¤Î¥È¥Ã¥×²¼¤¬¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥ì¥¹¤ÎÅ·Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¾å°ÌÁè¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤³¤Îµ¯ÍÑ¤¬º£¸å¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ø¼Â¤Ê¡Î4-4-2¡Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë
ÌÂÁöÃæ¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤À¡£Âè10Àá¤«¤é6Ï¢¾¡¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤è¤ê1»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨13¼ºÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥È¥é¥ë´ÆÆÄ¤¬¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï2013¡Á16Ç¯°ÊÍè¤ÎÆóÅÙÌÜ¡£¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·ø¼éÂ®¹¶¤Î¡Î4-4-2¡Ï¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¶á¤¤¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥¯Àª¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¼Á¼Â¹ä·ò¡£¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿4¥Ð¥Ã¥¯¤ÏåÌÌ©¤Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Í¥¹¤ò°Ý»ý¡£Á´°÷¼éÈ÷¤Î¸¥¿ÈÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¹¶·â¤ÏÁÇÁá¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬±Ô¤¤¡£¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î¥¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥¥ã¥Ê¥ó¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥Ú¥Ú¤È¤¤¤Ã¤¿½ÓÂ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥â¥ì¥Î¤¬·òºß¡£¥¢¥¸¥ç¥»¡¦¥Ú¥ì¥¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥º¡¦¥ß¥«¥¦¥¿¡¼¥¼¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·ø¼Â¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¿ô¤Î¾å¤Ç¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¤ÇËèÇ¯¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥Á¡¼¥à¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËCL¤Ç¤Ï0¾¡1Ê¬4ÇÔ¤ÈÁ´¤¯¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤Îµ¬³Ê³°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤â¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Þ¤À¤À¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤«¤®¤êÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Àï¤¤Êý¤ËÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°Ê³°¤Ë¤Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÌÂÁöÃæ¤Î¸½ºß¤Ï2°ÌÉâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿À¾Éô ¸¬»Ê
