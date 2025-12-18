尾崎里紗アナ、手作りチキン南蛮披露＆仕事観を吐露
フリーアナウンサーの尾崎里紗が16日、オフィシャルブログを更新。手作りのチキン南蛮ワンプレートを披露するとともに仕事を通して感じた率直な思いをつづった。
この日、『最近の』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは！」と切り出し「最近のお昼ご飯」としてチキン南蛮と豆苗サラダを盛り付けたワンプレートランチの写真を公開。「自宅で作るときは洗い物少ないほうがいいので、ワンプレートが優勝します」と等身大の暮らしぶりを明かした。
続いて、仕事についての考えも吐露。「仕事をしている上で最近、良くも悪くも心が動くことがあって」と前置きし「私は良いことも悪いことも 忘れやすいので笑 ちょっと書き残しておこうと思うのですが」と心境を説明。「何にしても結局、信頼が大切だなぁと感じます」と率直な思いを記した。
さらに、人との関わりについて「人を手段としてしか捉えていなかったり、そもそも考えている風に見せつつも向き合っていなかったり、同じゴールに向かって いく上で『なんとかなるだろう』と１人が慢心して取り組んでいくと、ま；あそれなりの結果になる」と冷静に分析。そのうえで「『この人と一緒にできてよかった』と 思えることの喜びを、改めて大切にしていこう、と思いました」と心境をつづった。
最後には「自分自身がそう思ってもらえるように日々反省、日々成長していきたいと思いました」と決意し「普段あんまり言葉にしないんですが。ちょっと 考える機会がつづいたので自分の心のメモという意味でも残しておきます」とブログを締めくくった。
尾崎は2019年に会社員の男性と結婚。2022年末に第１子男児を出産。2024年６月末に日本テレビを退社している。
