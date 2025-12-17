朝の過ごし方ひとつで、その日1日の流れが大きく変わることがあります。「朝の習慣を少し見直しただけで、驚くほどお金と時間にゆとりが生まれました」と話してくれたのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で節約術を発信する、節約歴6年の主婦・みさきさん。3人の子どもを育てながら慌ただしい毎日を送るなかで、「朝を整えること」が暮らし全体をラクにし、ムダな出費を減らすことにつながったといいます。今回は、そんなみさきさんが心からおすすめしたい「朝の節約習慣」を5つ紹介します。

習慣1：冷蔵庫にあるものをチェック

朝のうちに冷蔵庫の中をサッと確認しておくと、「この野菜は早めに使おう」とか「このお肉は夜に使うから解凍しておこう」と、1日の流れが自然と見えてきます。

【写真】毎朝欠かさずチェックする冷蔵庫の中身

そのおかげで食材をムダにすることが減り、献立も考えやすくなりました。あわせて簡単な買い物リストをつくっておくと、お店でも時短になります。

ちょっとした習慣ですが、ムダ買いが減って、食費の節約につながっていると感じています。

習慣2：1日の食事の準備

以前の私は、みんながそろう休日になると、朝ごはんをつくったと思ったらすぐお昼、気づけば晩ごはん…と、1日中食事づくりに追われていました。

時間にも気持ちにも余裕がなく、バタバタ過ごしていたように思います。

そこで今は、朝早く起きて、1日分の食事をある程度まとめて準備するようになりました。下ごしらえやメニューを決めておくだけでも気持ちがラクになり、1日の流れがとてもスムーズに。

ムダな外食や買いたしも減り、家族とゆっくり過ごせる時間が増えました。

習慣3：外出先に持っていく水筒を準備

以前は、出先で飲み物を買うことが当たり前で、金額を気にしたこともありませんでした。

でも、計算してみると、コンビニや自販機の飲み物代が年間で10万円ほどになっていて、正直ゾッとしたのを覚えています。

そこで今は、朝のうちにつくっておいた麦茶を水筒に入れて持ち歩くことを習慣にしています。

この小さな習慣だけで、年間8〜9万円ほどの節約に。無理なく続けられて、節約効果も大きいので、取り入れてよかった習慣のひとつです。

習慣4：頭を使う作業は朝にすませる

​身体が元気で集中力も高い朝は、あと回しにしがちな作業を片付けるのにぴったりの時間。

私の場合は、記事の執筆やYouTubeの原稿づくりなど、頭を使う仕事を朝に取り組むことが多いです。集中できる時間帯に一気に進めることで、作業が驚くほどスムーズに。

面倒なことが朝のうちに終わっていると、気持ちにも余裕が生まれ、その日1日を前向きな気分で過ごせるようになりました。

習慣5：自分時間をつくってストレス解消

朝、家族がまだ寝ている時間は、だれにも邪魔されない貴重なひとり時間。この時間をどう使うかで、気分が大きく変わると感じています。

私は、軽くストレッチをしたり、ゆっくり化粧をしたりと、自分が心地よくすごせることを取り入れるようにしています。

朝のうちに少しでも自分を整えておくと、気持ちに余裕が生まれ、イライラや衝動買いが減ったのもうれしい変化。

1日を穏やかに過ごすための大切な習慣だと実感しています。

このように、朝の過ごし方を少し見直すだけで、時間にもお金にも、思っている以上のゆとりが生まれたと実感しています。

また、朝のうちに家事をすませておくことで、家族とゆっくり休日を過ごせるようになったのもうれしいポイントです。これからも、無理なく続けられる「朝の節約習慣」を、自分のペースで取り入れていきたいと思います。

皆さんにとっても、なにか少しでも参考にしていただけることがあればうれしいです。