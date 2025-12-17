¡ÖÅð¤ó¤ÀÊÆ¤ÏÃÎ¿Í¤ËÇä¤Ã¤¿¡×¡¡¥¹ー¥Ñー¤«¤éÊÆ75㎏Åð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡ÚÆÁÅç¡Û
¥¹ー¥Ñー¤«¤éÂÞÆþ¤ê¤ÎÊÆ¡¢·×75㎏¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬12·î16Æü¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔËÌÅÄµÜ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË65ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï11·î12Æü¤È20Æü¡¢ÈÄÌî·´Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー2Å¹ÊÞ¤Ç1ÂÞ5㎏Æþ¤ê¤ÎÊÆ¤ò·×15ÂÞÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÅð¤ó¤ÀÊÆ¤ÏÃÎ¿Í¤ËÇä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¼Ö¤ÇÅ¹¤òË¬¤ì¡¢ÊÆ¤ò²¿ÅÙ¤â±¿¤Ó½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿Å¹°÷¤é¤¬¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Ç¤°ÕÁÜººÃæ¤Î11·î28Æü¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÊÛÅö¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Í¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£