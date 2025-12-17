楽天入団会見に臨んだ前田が報道陣にプレゼント

楽天に加入した前田健太投手が16日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。報道陣には球団マスコットを描いたオリジナルTシャツをプレゼント。独特な絵で“画伯”とも呼ばれる前田の新作に、ファンが「可愛い……」「なんだよこれ……」などと爆笑している。

会見場では報道陣に向け、「I WILL DO MY BEST（ベストを尽くします）」との文字とともに、楽天のマスコットであるクラッチとクラッチーナ？ を描いたシャツを配布した。

シャツとともに1枚の手紙も添えられており、報道陣へのメッセージの最後には「Tシャツにはイーグルスのマスコットを描きましたので、部屋着でも本日でもお好きに使っていただけると嬉しいです」と綴っていた。

描いたイラストでは、“画伯”の味が炸裂。「イーグルスって楽天イーグルスだよね？」「クラッチとクラッチーナですか、もしかしてwww可愛いww」「腕落ちてねえわ。さすが画伯」「販売化希望」「マエケンさん、字はとても綺麗なのにどうして……」「クラッチくんとクラッチーナちゃんはキレていいと思うwww」とX（旧ツイッター）ではファンがツッコミをいれ、早速心を掴んでいた。

会見後に球団がYouTubeに公開した動画では、「まずはTシャツとか、ぬいぐるみとか。ゆくゆくは僕が描いたマスコットが球場に現れるとか（笑）」と“展望”を語っていた。（Full-Count編集部）