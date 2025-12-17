今回は、夫の元カノが義母に放ったイラつく一言についてのエピソードを紹介します。

義母との間に割り込んできた夫の元カノ…

「結婚して新居に引っ越してきましたが、新居の近くになんと夫の元カノが住んでいることが分かりました。この元カノはシングルマザーなのですが、かなり厄介な人なんです。夫にまだ気があるのかやたら夫に連絡してきて、夫と会おうとします。で、夫も夫で元カノに『子供も一緒に会おうよ』と誘われると断れないんですよね。

そんなある日、義母がウチに来たのですが、その場になぜか例の元カノがいたんです。義母と元カノは顔見知りみたいで、楽しそうに話していてモヤモヤ……。さらに元カノは『お義母さんともっとお話したいです』と言ってきて、仕方なくウチで義母だけじゃなく、元カノも一緒にお茶することに……。

で、そこで子供の話になり、元カノは義母に『早く孫ができるといいですけどね』と言ってきて、イラっとしました。義母に向けて言っているようだけど、実際は私に向けた発言であることは明らかで……。『あんたにそんなこと言われる筋合いない』って思ってしまいました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ そもそも自分の義母でもないのに、ここまで親し気にされていい気はしないですよね。元カノはいったいどういうつもりなのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。