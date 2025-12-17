Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿¡È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¡É¡¡37ºÐ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼À¸³è¤â¡Ä¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±
º£µ¨¤Ï5·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂàÃÄ¸å3A¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢²Ì¤¿¤»¤º
¡¡³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬16Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï5·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥«¥Ö¥¹»±²¼¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼¤Î3A¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼Êë¤é¤·¤Î²ù¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¥ª¥Õ¤â²á¤´¤»¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯¤ÏÃæ4Æü¤äÃæ5Æü¤Ç²ó¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¡£¡ÖËÍ¤âÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤Èº£Ç¯¡¢5·î¤«¤éÃæ4Æü¤ÈÃæ5Æü¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ßÀèÈ¯¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÅÚÂæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÛ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£ÍèÇ¯4·î¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2015Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢10Ç¯¤â¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¤Î¤³¤È¤ÏÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ÖÅê¤²¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°µÅÝÅª¤ËËÍ¤¬¤¤¤¿10Ç¯Á°¤è¤ê¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï160¥¥í¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°ÅÄ¼«¿È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç219»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢68¾¡6¥»¡¼¥Ö9¥Û¡¼¥ë¥É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥È¡¼¥¿¥ëÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á4°Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê3°Ì°Ê¾å¡Ë¤È»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤äÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¥Þ¥¨¥±¥ó¡£2013Ç¯°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë