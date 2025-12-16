【ZARAのアウター】がセンス別格！ 大人の洗練見え♡「大本命コート」

冬のアウターを新調するなら、チェックしておきたいのが【ZARA（ザラ）】のアウター。FTN編集部では、ほどよくトレンド感がありシンプルな着こなしにもすっとなじむデザインのコートを複数発見。今回は、その中から羽織るだけで印象がぐっと洗練される「大本命コート」をピックアップしてご紹介します。通勤でも休日でもさまざまなシーンで活躍が見込める、とっておきの1着を探してみて。

大人の冬コーデを格上げするダブルブレスト

【ZARA】「ブークレダブルブレストミディ丈コート」\13,590（税込）

やわらかな質感とやさしいエクリュカラーが目を引くミディ丈コート。ほんのり表面感のある生地が、シンプルなのにどこかこなれた雰囲気に見せてくれそうです。ダブルブレストで、ボタンを留めても外してもサマになりやすいのがうれしいポイント。ややオーバーサイズながら、後ろ身頃にスリットが入っており、動きやすさも◎ ベーシック派の大人にも取り入れやすそうです。

首元アレンジで印象チェンジを楽しめる

【ZARA】「ウール ショートスカーフコート」\15,990（税込）

ウール混の素材で仕立てられたショート丈のコートは、かっちりとしたシルエットとジャケットライクな着丈で着やすそう。取り外しのできるスカーフ付きで、気分やスタイリングに合わせたアレンジを楽しめるかも。ラウンドネックで軽やかに羽織れるデザインなので、暖かい日はスカーフを外して着てもOK。トレンドカラーながら落ち着いた色味のブラウンコートは、今季ゲットしておくと重宝しそうです。

スタイルアップを狙うならベルト付きが◎

【ZARA】「ソフトダブルポジションカラーコート」\10,990（税込）

ステンカラーとスタンドカラーの2wayで楽しめるコートは、その日の気候やシーンによって着こなし方を変えられるところが嬉しいポイント。同素材のベルトをさらっと結べば、ウエスト位置が上がって見え、スタイルアップも狙えるかも。淡いベージュのコートは、ダークトーンのボトムスと好相性。トレンドのブラウンや、定番ブラック、上品見えするネイビーなど、お気に入りのボトムスとも合わせやすいはず。

ひと癖デザインのコートで遊び心をプラス

【ZARA】「コンビフードコート」\13,590（税込）

フードパーカーとのレイヤードコーデのように見える、ひと癖デザインのコートにも注目を。公式サイトによると「ボタンで取り外し可能」とのことなので、フードを外せばプレーンなピーコートとして着られます。シンプルなワンツーコーデに羽織るだけで、こなれ感のあるスタイリングに見せられそうなコートは、大人の遊び心を表現するのにもピッタリ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki