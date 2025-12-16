女優の北川景子（39）が16日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。最近見た「めちゃくちゃ泣いた」映画を明かした。

番組では15日に行われた「第50回 報知映画賞」の授賞式後に北川にインタビュー。同賞で北川は主演女優賞を受賞した。

「今年頑張った自分にあげたい〇〇賞」を聞かれた北川は「この間、全然違う番組で『よく1年間子供のために献立を考えましたで賞』っていう賞もあげちゃった。で、別の賞というと、『結構いろんな作品に触れたで賞』をあげたい」とした。

「子育て始まってから凄く忙しかったり、ついつい疲れてて、なかなか自分の家庭と自分の仕事以外に、アンテナを張ることができないような期間が4、5年続いたんですけど、やっぱり他の方の映画とか舞台とか、そういうものを無理して時間を作ったり、やりくりしてでも見て、勉強させていただくことも大事だなと思って」と北川。「最近いろんな方の映画を観に行ったりしてるんですけど」と話した。

スタッフから印象的な作品を問われ、「『栄光のバックホーム』は、ちょっと信じられないぐらい泣いて」と腫瘍のため23年7月に28歳で亡くなった元阪神の外野手・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）を挙げた。

「ポケットティッシュが1つじゃ足りないみたいなツイートを見て、“1つじゃ足りないんだ”と思って2つ持ってったんですけど、2つ全部使った。めっちゃ泣きました」と明かした。