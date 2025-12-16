前田健太が入団会見を行った

楽天に加入した前田健太投手が16日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。日米通算165勝を誇る右腕にとっては初のパ・リーグ移籍。古巣・広島との対戦を問われると「なかなか敵とは思えないかも知れないですけど、イーグルスの一員として勝ちます」と言い切った。

前田は2006年高校生ドラフト1巡目で広島に入団。2年目の2008年に9勝を挙げて頭角を現すと、2010年と2015年には最多勝と沢村賞を獲得。広島での9年間で97勝を挙げ、2015年オフにポスティングシステムを利用してドジャースに移籍した。

ツインズやタイガースを渡り歩き、メジャー通算68勝をマークした。今季はタイガースで開幕を迎えて7試合に中継ぎとして起用されるも、防御率7.88で5月に退団。カブス傘下やヤンキース傘下の3Aでプレーしたが、メジャー復帰を果たせなかった。3Aでは2球団で計20試合に登板し、6勝7敗、防御率5.40だった。

楽天は今季67勝74敗の4位で、先発防御率3.72はリーグワースト。規定投球回に到達した投手はおらず、先発では古謝の7勝が最多と、駒不足が課題。前田は先発として期待されており「2桁勝利以上、規定投球回は最低限の目標として達成したいし、1年間ローテーションを守りたい」と語っていた。（Full-Count編集部）