会社員のゆまるさんの漫画「一歳児の食物アレルギー経口負荷試験」が、Xで合計400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

1歳の息子が小麦アレルギーの負荷検査をすることになりました。検査は長時間で、しかもその間はベッドの上で過ごさなければならないという、1歳児にはなかなか厳しいもので…という内容で、読者からは「これは…お疲れさまでした…」「頑張りましたね」「以前より食べられるようになってよかった」などの声が上がっています。

動きたい盛りの1歳児、じっとさせるのも一苦労

ゆまるさんは、Xで育児漫画を発表しています。ゆまるさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ゆまるさん「ずっと漫画を描くのが趣味で、2017年ごろから同人活動を始めました。今は同人活動はしておらず、Xで育児漫画や育児絵日記を投稿しています」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ゆまるさん「ずっと息子の育児日記がわりに漫画を描いていました。今回の負荷試験は、『同じアレルギーをお持ちのお子さんと親御さんに治療のイメージを伝えることができるかも』と思い、特に詳しく描こうと思いました」

Q.長時間の検査を終えて、帰宅されたときの心境を教えてください。

ゆまるさん「その日摂取する量を無事にクリアできてとてもうれしかったです！ 『治療の成果が出たんだな…』と喜びをかみしめました。ただ、うちの息子は卵アレルギーもあるので、『少なくとも、もう一回はこの試験をやらないといけないのか…。大変だ…！』とも思いました（笑）」

Q.検査を通して、一番大変だったのはどのようなことでしたか。

ゆまるさん「動きたい1歳児を、ベッドの上に留めておくのが本当に大変でした。同室のお子さんたちは、皆さん息子より大きいようで非常に落ち着いていたので、余計に息子が泣いたり大きな声を出したりするのが申し訳なかったです」

Q.検査当日に持っていって役立った物や、逆に「持ってくればよかった」と思った物はありますか。

ゆまるさん「おもちゃと絵本をたくさん持っていったのはよかったです！ 意外と役に立ったのが洗濯ばさみで、足の指に付けたセンサーから気を逸らすのに重宝しました。持ってくればよかったと思ったのは『靴下』です。足の親指に貼り付けたセンサーを何度も剥がして大変だったので…」

Q.息子さんのアレルギーに関して、日々の生活で特に気を付けているのはどのようなことですか。

ゆまるさん「小麦・卵が使われていないかどうか、パッケージを確認して選ぶようにしています。また、外食先で1人だけパンを食べられないのはかわいそうなので、米粉のパンや、卵なしハンバーグを作って持っていくこともあります」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆまるさん「『お疲れさまでした』『息子くん頑張った』などの労いの言葉が多かったです。中には現在お子さんがアレルギー治療中の方もいて、『参考になった』と言っていただけてうれしかったです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ゆまるさん「これからも息子の日々の成長を、漫画や絵日記にしていきたいです。いつか子育てが終わったときに見返して、『こんなこともあったなあ〜』と思い出せるような作品を作りたいです」