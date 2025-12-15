【NBA試合速報】2025年12月15日（月） ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
日付：2025年12月15日（月）
開催地：モダ・センター（Portland）
最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 136 - 131 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがモダ・センター（Portland）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし34-31で終了する。
第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し61-62で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし96-99で終了する。
第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し136-131で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-15 13:55:06 更新