ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2025年12月15日（月）

開催地：モダ・センター（Portland）

最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 136 - 131 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがモダ・センター（Portland）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし34-31で終了する。

第2クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し61-62で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし96-99で終了する。

第4クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが逆転し136-131で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

