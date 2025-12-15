フジクイズ番組「なるほど！ザ・ワールド」有吉弘行＆指原莉乃MCで6年ぶり復活 総勢18組21人の豪華ゲスト解禁
【モデルプレス＝2025/12/15】フジテレビでは2026年1月1日（木）21時30分より、新春特番『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』を放送。MCは有吉弘行と指原莉乃が務め、総勢18組21人の豪華ゲストも一挙解禁された。
1981年〜1996年まで放送され、その後も特番として度々届けてきた、フジテレビの伝説的クイズ番組『なるほど！ザ・ワールド』が、このたび6年ぶりに復活。世界の文化とナゾを発信してきた人気番組が、パワーアップして元日の夜に帰ってくる。今回のテーマは、「世界一のミステリータウン！どうやってココで暮らしてんだ！？SP」。“世界一人口密度が高い島”とも言われる南米コロンビア・イスロテ島や、高低差が激しく断崖絶壁に高層マンションがそびえ立つ中国・重慶、そして人口世界一となったインドなど、普段なかなか足を踏み入れることのない“謎めいた世界の街”を徹底調査。現地に暮らす人々の“驚きの生活”に密着しながら、そこに隠された文化や知恵を、番組ならではのクイズ形式で分かりやすく紹介する。
本番組のMCは有吉、指原。さらにスタジオゲストとして、阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子、木村美穂）、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、アンミカ、池田美優（みちょぱ）、IKKO、重岡大毅（WEST.）、田中卓志（アンガールズ）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、野呂佳代、ビビる大木、深澤辰哉（Snow Man）、森泉、吉村崇（平成ノブシコブシ）が出演することも決定した。
また、リポーター（ロケゲスト）として、井上咲楽と中川安奈が南米コロンビアへ、スピードワゴンの井戸田潤と松倉海斗（Travis Japan）が中国へ、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）がインドへ赴き、それぞれの国を独自の視点でリポートする。ロケでは、南米コロンビア北部にある世界遺産の港町・カルタヘナをはじめ、インドの最新屋台グルメ、島の経済事情やライフラインの裏側など、現地でしか見ることのできないさまざまな情報を公開。総勢18組21人の豪華ゲスト陣とともに、現地ならではの驚きの情報をクイズ形式で楽しく届ける。
収録を終えて、有吉は「いろいろな知らない世界を見れて、本当に楽しかったです。自分が知っていると思っていたことでも、実は全然知らなかった情報がたくさんありました。特に、中国・重慶の街は衝撃的でした。新鮮で、驚くことばかりでしたね。旅はどれも結構ハードで、自分が実際に行くとなると絶対に嫌だなと思いますが（笑）、今はなかなか世界各国にロケに行く機会も少ないので、（リポーターの）みんなにとっては、いい経験になったんじゃないかと思いますし、ちょっとだけうらやましくもありました」と振り返り、「本当に素晴らしいVTRばかりなので、きっと楽しんでいただけると思います。ぜひ、ご家族みんなでご覧ください」と、視聴者にメッセージを寄せた。
続いて、指原は「私は結構、世界のいろんな番組を見るのが好きなので、知っているつもりでいたんですが、まだ知らないことがたくさんあるんだなと、改めて世界の広さにビックリしました。インドの文化がすごく好きで、普段からインドのYouTubeをよく見ているんですよね。だからこそ、私の知らないインドの情報がたくさん知れて、改めて面白い国だなと思いました」とコメント。
また、「コロンビアもすごかったですね！3回も乗り継ぎして、すごいなと思いました。なかなかない経験ですよね。うらやましい20％、しんどそう80％くらいかな…（笑）」と、旅の過酷さにも触れ、「おかげで、珍しいVTRもたくさん見れましたし、体を張ってくれた（井上）咲楽ちゃんには改めて尊敬です」とリポーターの活躍を称賛。最後に「この番組は、スタジオの皆さんの雰囲気も含めて、お正月に家族みんなで見るにはピッタリだと思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです！」と、視聴者に温かいメッセージを送った。（modelpress編集部）
【MC】
有吉弘行、指原莉乃
【スタジオゲスト】
阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子、木村美穂）、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、アンミカ、池田美優（みちょぱ）、IKKO、重岡大毅（WEST.）、田中卓志（アンガールズ）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、野呂佳代、ビビる大木、深澤辰哉（Snow Man）、森泉、吉村崇（平成ノブシコブシ）※五十音順
【リポーター（ロケゲスト）】
南米コロンビア：井上咲楽、中川安奈
インド：タイムマシーン3号（山本浩司、関太）
中国：井戸田潤（スピードワゴン）、松倉海斗（Travis Japan）
