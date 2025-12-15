表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。



今回は銀座のフレンチでの装いを松本まりかさんと考える。

【松本まりかの場合】クラシカルな白襟と大胆な透け感が両立する不均衡な大人の魅力



「なんて美しいの……」と芸術的な料理に感動し、恍惚な表情を浮かべる松本まりかさん。



パリで名を馳せる小林 圭シェフがクリエーションする、銀座のフレンチは、まるで店全体がアートのような洒落た空間で、屋上庭園へと繋がるバーも併設。





そこに松本さんはブラックドレスを身に纏い、華麗に登場した。



一枚で完結するブラックドレスは、一着持っていると非常に重宝するが、無難に逃げず、その人なりのこだわりを見せたいもの。



松本さんが選んだのは、清純さの象徴でもある小さめの白襟がクラシカルな雰囲気を演出する一着。上質なシルクシフォンのシースルーで、あえて肩パッドまで透けて見えるモードさも兼ね備える。



淑女のような上品さと、トランスペアレントによる大胆さ……真逆の要素を持つスタイリングが、見る者をどきっとさせる。

― Close up！―クリアベースに贅沢なビジュー。足元は徹底的に攻めたい



服に添えるのは上品かつ知的なハンドルバッグや、華奢リング、イヤーカフの引き算小物。そこに足元だけは、うんと大胆に攻めて楽しむのが上級者。



PVCの透けにストーンの輝きと9.5cmヒールで、高揚する特別感を盛り上げて！



◆



不均衡なギャップは人をより魅力的に映す。その効用を活かした装いで、銀座に相応しい大人な時間が約束される。

■衣装

ワンピース￥327,800〈ヌメロ ヴェントゥーノ／IZA TEL：0120-135-015〉、パンプス￥339,900〈ジャンヴィト ロッシ／ジャンヴィト ロッシ ジャパン TEL：03-3403-5564〉、バッグ￥1,039,500〈デルヴォー TEL：03-6432-9125〉、イヤーカフ￥103,400、ダイヤモンドダブルフィンガーリング￥118,800、ハーフエタニティダイヤモンドダブルフィンガーリング￥385,000、ベゼルダイヤモンドリング￥72,600、プロミスリング￥44,000〈すべてヒロタカ／ヒロタカ 表参道ヒルズ TEL：03-3478-1830〉