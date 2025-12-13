Â¼¾å½¡Î´¤Ï¡ÈÂè2¸õÊä¡É¤«¡©¡ÄÉº¤¦ÄäÂÚ´¶¡¡Ç÷¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¢7µåÃÄ¤Î´Ø¿´¤Ç¤â·è¤Þ¤é¤Ì»ö¾ð
¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï12·î23Æü¤ÎÄ«
¡¡ÆüËÜµå³¦ºÇ¶¯¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢22Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤¬¸ò¾Ä¤Î´ü¸Â¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç10Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ËMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖºÇ¿·¾ðÊó¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è·èÃÇ¤Î»þ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Â¼¾å¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¥¹¥¿¡¼ÆâÌî¼ê³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤é¤¬»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÇÂ¼¾å¤Îµî½¢¤ÏÄäÂÚµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡¢¥â¥í¥·µ¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬Â¼¾å¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬·èÄê¡£11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤¬11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Ë5Ç¯·ÀÌó¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤Îµî½¢¤¬·è¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¤«¤é¤Ïµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢NPBÄÌ»»246ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë