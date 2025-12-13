ÅìÌî¹¬¼£¤¬Æî¥¥ã¥ó¡¦»³¤Á¤ã¤ó¤ÎÂåÂÇMCÎ¢ÏÃ¡¡²÷Âú¤â¡¢¿´Ãæ¤Ç¡ÖÃ¯¤«ÃÇ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ÍýÍ³
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÂåÂÇMC¡É¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï9Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDayDay.¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á2ÆüÏ¢Â³¤Ç·çÀÊ¤·¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð±é¡£¸áÁ°9»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀ¸ÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬Á°Æü¤Î¸á¸å5»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤áµÈËÜ¶½¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÂåÌò¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖºÇ½é¤ËÏÃÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ï¡ÈÃÙ¡Ä¡É¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©16»þ´Ö¸å¤Ë»þ»ö¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤ÏµÙÆü¤Ç¡¢»³Î¤¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯Æü¥Æ¥ì¤äÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ê¤é¡Ä¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃ¯¤«ÃÇ¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡×¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë»³Î¤¤¬·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿·îÍËÄ«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÍâÆü¤Î·çÀÊ¤âÁÛÄê¤·¤ÆÂåÌòÃµ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅìÌî¤Î¸«Î©¤Æ¡£¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¹¤è¡©Â¿Ê¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤ªÃÇ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡È¤¢¡ÄÅìÌî¤ª¤ë¤Ê¡£¤¢¤ì»³¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤È¤Ã¤¿¤Ê¡£Âçºå¤Ç¤â²¿¤«¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤·¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È¼«µÔÅªÌÑÁÛ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤³¤ìÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑ¤ä¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¤¤·¤¿½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤ÇÎÉ¤±¤ì¤Ð¤È¡×¤È¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£