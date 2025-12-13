¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀìÍý»öÄ¹¤¬¹Ö±é TIB·îÎã²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
TIB¡áÆÁÅç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Î·îÎã²ñ¤¬12Æü¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀì¤ÎÍý»öÄ¹¤¬¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀì»ûÅÄ ¿Æ¹° Íý»öÄ¹
¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¡ÊÂç³Ø¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢
¡¡100Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ß¤¿¤¤¤Ë
¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
ÆÁÅç¸©Æâ¤Îµ¯¶È²È°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëTIB¤Î·îÎã²ñ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÃÉ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾»É´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀì¤Î»ûÅÄ¿Æ¹°Íý»öÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤È°ã¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ï¡¢
¡¡Çä¾å¤È¤«Íø±×¤È¤«À®Ä¹¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î³Ø¹»¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤É¡¢
¡¡¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤ç¤¦À®Ä¹¤·¤¿¤È¤«¡¢
¡¡º£Ç¯À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£
¡¡20Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¡¤¤ç¤¦¤â¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¼¡²ó¤Î·îÎã²ñ¤Ï1·î9Æü¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£