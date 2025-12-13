¥í¥·¥¢»Ù±ç¤ÎËÌÄ«Á¯¹©Ê¼µ¢¹ñ¡¡¶âÀµ²¸»á¡¢ÃÏÍë½èÍý¤òÉ¾²Á
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤áÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¤Î¹©Ê¼ÉôÂâ¤¬ÃÏÍë½èÍý¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢12Æü¤ËÊ¿¾í¤Ç´¿·Þ¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬±éÀâ¤·¡ÖËÄÂç¤ÊÌÌÀÑ¤Î´í¸±ÃÏÂÓ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ë°ìÊÑ¤¹¤ë´ñÀ×¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¶â»á¤È»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©Ê¼ÉôÂâ¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÀé¿Í¶á¤¯¡£¶â»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢ÉôÂâ¤ò5·î²¼½Ü¤ËÊÔÀ®¤·8·î¾å½Ü¤Ë½ÐÈ¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ç³èÆ°¤·9¿Í¤¬Àï»à¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¹©Ê¼¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉé½ý¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ÉôÂâ¤Ë¤Ï·®¾Ï¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£