ÅÅ¼Ö¤ÎÍ¥ÀèÀÊ¤Ç¼ò¤ò°û¤àÌÂÏÇ¤Ê²ñ¼Ò°÷¤¬¡¢Âç¹²¤Æ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¹âÎð¼Ô¤ËÀÊ¤ò¾ù¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤·¤¿¡×
ÅÅ¼Ö¤ä¿·´´Àþ¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¡È¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤¬µÕ¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡Í¥ÀèÀÊ¤Ç´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ÈÂçÀ¼ÄÌÏÃ
ÅÄÃæÏÂÇÏ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Í¼Êý¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¡¢¤Û¤ÜËþ°÷¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥ÀèÀÊ¤Ë¤Ï¡¢1¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÊÒ¼ê¤Ë´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ª¤ËÅö¤Æ¡¢ÂçÀ¼¤ÇÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ñÏÃ¤Ï¼þ°Ï¤Ë´ÝÊ¹¤³¤¨¤Ç¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌÂÏÇ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤·¤¿¡×
¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¬»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤âÃËÀ¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÀ¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÈÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ³Ê¤ÎÂç¤¤¤ÃËÀ¤Î¡È°ì¸À¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¸ªÉý¤â¹¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤½¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤Î»ëÀþ¤â¼«Á³¤È¤½¤ÎÃËÀ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÃËÀ¤Î½Å¤¿¤¤¡È°ì¸À¡É
¤³¤ÎÃËÀ¤ÏÅÜ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄã¤á¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¤³¤³¡¢Í¥ÀèÀÊ¤À¤¾¡×¤È°ì¸À¤À¤±ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¡¢¹²¤Æ¤ÆÄÌÏÃ¤òÀÚ¤ê¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò³ó¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤è¤¦¤ä¤¯¼þ°Ï¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·Ú¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬ºÂ¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤â¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Í¦µ¤¤¢¤ë°ì¸À¤¬¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ®¤ì¤ëÆ°²è¤ÎÂç²»ÎÌ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é
Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¿·´´Àþ¼ÖÆâ¡£²º¤ä¤«¤Ê°ÜÆ°»þ´Ö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤¿¤Á¤Î¼ª¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¶Á¤ÅÏ¤ëÂç²»ÎÌ¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤ÐÂ¾¤Î¾èµÒ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¹Ô°Ù¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ü°æÍ¥Æà¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·µÙ¤â¤¦¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂç²»ÎÌ¤¬Î®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÆü¤Î¿·´´Àþ¤ÏÈæ³ÓÅª¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÈÌÂÏÇ¡É¤Ê²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸åÊý¤ÎÀÊ¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬Æ°²è¤òºÆÀ¸¤·¡¢Éã¿Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆó¿Í¤Ï¿Æ¤ÎÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤Ë¼ÖÆâ¤òÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Î¹¤ÎÈè¤ì¤«¤éµÙÂ©¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿±ü°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¯¤·¤Ç¤âÌ²¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Î²»¤È»Ò¤É¤â¤ÎÆ°¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¿¤Á¤âÆ±ÍÍ¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¡¢²¿ÅÙ¤«¿¶¤êÊÖ¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Ä¾ÀÜÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ï½Ð¤ì¤º¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«
¤ä¤¬¤Æ¼Ö¾¸¤¬½ä²ó¤ËË¬¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¸¡»¥¤È»×¤ï¤ì¤¿½ä²ó¤Ï¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÀÊ¤ÇÄ¹¤¯ÄäÂÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Ë²¿¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢À¼¤¬¾¯¤·¶¯¤á¡£Êì¿Æ¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¥´¥½¥´¥½Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤«¡Ä¡Ä¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï»ØÄêÀÊ·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Éã¿Æ¤Ï²¿¤«¤È¸À¤¤Ìõ¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¼Ö¾¸¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾õ¶·¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï¾¯¡¹ÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÀÅ¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Áû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿°ì³Ñ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¤Û¤Î¤«¤Ê°ÂÅÈ¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¹½À®¡¦Ê¸¡¿Æ£»³¥à¥Ä¥¡ä
¡ÚÆ£»³¥à¥Ä¥¡Û
ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Î¹¹Ôºî²È¡£¼èºà¤ä¼¹É®¡¢¸¶¹ÆÀ°Íý¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÄ¶¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤Ç¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³¤³°¥¢¥ó¥°¥éÎ¹¹Ô¡Ù¡Ø¼ÂÏ¿¡ª¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø10¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¡Ù¤Ê¤É¡£¼¹É®¶¨ÎÏ¤Ë¡ØÎ¹¤Î¸¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿³¤³°Î¹¹ÔºÇ¶¯¥Ê¥Ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Û¤«Â¿¿ô¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gold_gogogo
