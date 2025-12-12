あらゆる家事の中で、掃除はほぼ毎日やらなければならないおっくうな家事。「あまり好きではないからこそ、すぐ取りかかれるような収納場所を考えました」と話すのは、ESSEonlineライターの佐藤望美さん。掃除道具の収納の工夫を詳しく教えていただきました。

リビングにクローゼットはつくらなかった

筆者は家族4人暮らし。小学生の子どもが2人います。約2年前に延床面積は86.94平米（約26坪）の注文住宅を建てました。

【写真】無印良品のハンガーがラックが収納に便利！

基本的に、わが家には隠れた収納スペースがありません。なにもかもオープンで出し入れしやすくしたかったからです。扉があると出すのもしまうのもおっくうに。だから戸建てやマンションでよく見かける、一般的な両開き戸のクローゼットは、リビングをはじめどの部屋にも設けませんでした。

掃除道具もしかり。クローゼットにしまい込まず、見える位置につるして収納しようと計画段階から決めていました。

壁につけられる家具を使い、家の中心に設置

掃除道具はほぼ毎日使うもの。だからこそ、いちばん手の届きやすい位置に収納したかったのです。選んだのは、リビングにある階段下スペースの壁。ここに、無印良品の「壁に付けられる家具3連ハンガー」を2つ設置しました。

引っかけているのは、ホウキ、チリトリ、ハンディモップ、カーペットクリーナー、スティック掃除機です。

この家具は、使っていないハンガーを閉じることができるため省スペース。家具自体もスリムなので、狭い階段下にぴったりです。

掃除道具はサッと手に取れる位置に置く

ゴミやホコリが気になったら、小さなホウキとチリトリでサッと掃除。朝の掃除ルーティンでもホウキを使うことが多いので、扉をあけるワンアクションをスキップしてサッと手に取れると「掃除しようかな」という気にもなりやすいです。

しまい込まないということは、ずっと見えているということ。だから、引っかけるアイテムはシンプルで飽きのこないデザインを選びました。ホウキ類は老舗の白木屋傳兵衛で購入。掃除機は白を選び、派手なカラーのハンディモップはジュートのバッグに入れて隠しています。

階段下収納部分はリビングの真ん中にあり、どこからでもアクセスしやすいうえ玄関やキッチンからは死角になる場所。多少ごちゃごちゃしていても、見えにくいところも気に入っています。

掃除道具が手に取りやすい収納のアイデアをご紹介しました。