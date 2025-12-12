明治大学の1年生ストライカー久保原心優

大学サッカー界の年内最後の試合となる第74回全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）が開幕した。

今年は全国7地域のリーグ戦で上位となったチームが12月8日に一発勝負のプレーオフを戦い、勝者が関東王者の筑波大学、九州王者の福岡大学、関西王者の関西学院大学、東海王者の東海学園大学がいるそれぞれのリーグに入って決勝ラウンドへ。敗者が強化ラウンドとなるリーグ戦に移行するという方式で覇権を争う。

ここではインカレで輝いた選手たちの物語を描いていく。第3回は明治大学の1年生ストライカー久保原心優について。名門・市立船橋からやって来た178cmの万能型ストライカーは『待望の瞬間』をこの大会で迎えんと意気込んでいる。

プレーオフの札幌大戦。藤枝MYFC内定のFW真鍋隼虎と2トップを組んでスタメン出場をした久保原は、5分にトップチームでの初アシストをマークした。DF小泉佳絃のロングスローをニアサイドでの競り合いに勝ってヘッドでボールをゴール前にすらすと、これを真鍋が受けて先制弾を決めた。

その後、前線で得意のポストプレーで起点を作り出すが、ゴールに迫る部分でプレーの精彩を欠き、ハーフタイムでレノファ山口内定のMF藤森颯太との交代を告げられた。

「1年生からトップの試合に使ってもらっているのになかなか結果を出せないのは自分の力不足を感じています。でも、ポストプレーや裏抜け、落ちてボールを受けて展開するなどのFWとしての仕事はよくなって来ている手応えはあるので、あとは1点、ゴールをこじ開けるだけだと思っています」

選手層が厚く、チーム内競争が激しい明治大において1年生から出番を掴むのは至難の技。その中で久保原は、関東大学サッカーリーグ1部の第20節の流通経済大戦で初スタメンを果たし、3-0の勝利に貢献をすると、続く桐蔭横浜大戦でもスタメン出場をして2-1の勝利を手にした。

だが、トップではインカレまでノーゴール、ノーアシスト。目に見える結果は出せていないが、広範囲をカバーできる献身的な守備と、屈強なフィジカルと足元の技術を駆使して前線で起点を作り出せる選手として、池上寿之監督の信頼を勝ち取っている。

「本当にまだまだです。同じ市船で仲の良いタリク（岡部タリクカナイ颯斗）が東洋大で主軸になってU-22日本代表で活躍をしたり、峯野（倖）が法政大で関東2部の新人賞を獲得したりともう刺激しかないので負けていられないんです」

市船で苦楽を共にした仲間たちに背中を押される一方で、後輩たちに刺激を与えられる存在になるべく使命感も抱いている。今年、市船はインターハイ、選手権に出場できず、プリンスリーグ関東に降格という苦しい1年を過ごした。

「僕らの代も予選準決勝で日体大柏に負けて選手権に出場できなかったし、プレミアEASTでも残留争いでかなり苦しみました。でも、あの苦しみがあったからこそ、僕もそうだし、タリクも峯野もバネにして大学サッカーで奮起ができていると思っています。

もちろん後輩たちは『選手権に出たかった』とか、『残留したかった』などの想いはあったと思いますが、苦しんだこと自体がいつか自分の武器になると思うし、こうして大学サッカーに来て実際に自分が感じることなので、もっと僕が明治で活躍をして、『この苦しみは決して無駄ではないよ』と伝えたいです」

想いは強く。仲間からもらった刺激を胸に、「今度は自分の番」とインカレで主役になれるように闘志を燃やしている。

「ようやくアシストはできましたが、やっぱりゴールが欲しいです。1点さえ取ることができれば、もっと波に乗れると思うんです。早く『1点の壁』を超えたいです」

ポストプレーが正確かつ質が高いFWはそうはいない。久保原はそれが出来て、かつ裏抜けもドリブルもできるという希少価値が高い存在だ。だからこそ、さらなる成長への大きなきっかけであるゴールを掴み取って、ワンランク上の自分になるために。「人生を変える大会にしたい」と、13日から始まる決勝ラウンドに向けてその牙を研ぎ澄ましている。（安藤隆人 / Takahito Ando）