元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する高校生・ゆたぼんさん（16）が、人身事故被害の「お見舞金」をめぐる批判に反論した。

「対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを超えて突っ込んできた」

ゆたぼんさんは2025年12月8日、YouTubeに「【ご報告】人身事故にあいました」との動画を公開し、入院の理由が人身事故だったことを明かした。

6日の朝、朝活のためボクシングクラブに向かうも、クラブが休みだったためゆたぼんさんは、「じゃあ帰ろう」とバイクで帰宅する途中で事故に遭ったという。

「普通に法定速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを超えて突っ込んできたんですよね。僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」

「3秒間ぐらい」意識を失ったが、目覚めると「もう頭がフラフラしてる状態」。「すぐに警察と救急車、そして親にも連絡を入れました」という。

事故を起こした車の運転手は、「車からも降りてこず、車内にいたまんまだったんですね。で、『大丈夫？』の一言もなく。謝罪の一言もありませんでした」。

ゆたぼんさんはその後救急車で搬送され、入院することになったという。

包帯やガーゼで覆われた患部をカメラに向け、「本当にすごく頭痛くって、フラフラしてる状態で。もう首も腰も手もですね」としたゆたぼんさん。「まだ状態は確認できてないんですけど、僕の愛車のVTR......バイクがですね、廃車になるかもしれないとのことです」と肩を落とした。

事故の際、「衝突した時に結構吹っ飛んだ」といい、「衝突する瞬間がもう脳みそで脳みその中にもうリプレイされてる感じで、寝てる時もバッと起きちゃうみたいな。寝ようにも寝れないみたいな感じで、トラウマ状態です」とこぼしている。

「もしですね、お見舞金をくれる方がいましたら......」

ゆたぼんさんは、SNSの反応について「中にはですね、『お見舞金を渡したい』と言ってくれてる方もいます。ありがとうございます。すごく嬉しいです」とし、ゆうちょ銀行の口座情報を明かした。

これまではクラウドファンディングなども行っていたゆたぼんさんだが、今回に関しては「お見舞い金としてありがたくいただこうと思ってるので、収支報告や、代わりに何かをするとか、領収書の発行とかはございません」という。

動画の概要欄やX投稿でも、「お問い合わせ下さったお見舞い金についてですが、銀行振込でお願いします」として口座情報などを公開している。

事故後に「お見舞金」を募ったゆたぼんさんには、心配の声もあった一方で「見舞い金を自分から要求してる人初めて見た しかも大地震があった翌日に 色々と終わってる」「本人が堂々とお見舞金募集するパターンって斬新だな...」など、厳しい声が相次いだ。

「こっちが弱ってるからって調子に乗ってコメントして来るな！」

ゆたぼんさんは9日、批判に対し「YouTubeでもXでも僕は『お見舞い金を僕に送りたいって言ってくれている方』に対して伝えています。皆さんに対して『ください』とお願いしてないし、どこにもそんな日本語は書いてません！」と反論。

「この件に関して意味不明な批判的なコメントを書いてくるような頭の悪い人とか、日本語がまともに読めないバカな人達はブロックします。あなたに言ってませんので、勘違いしないでください！ っていうか、こっちが弱ってるからって調子に乗ってコメントして来るな！ 舐めんなよ！」とケンカ腰の主張だった。

10日の投稿では、「人身事故の被害にあって入院してから、誹謗中傷のようなコメントが増えました」と明かし、「中には死ねば良かったのにみたいなコメントもあって、変な政党の支持者の人達みたいですが、人として終わってますね」。

「心も体もボロボロで相手にする気もないので、僕が嫌だと感じた人は容赦なくブロックします！」と対応を明かしている。