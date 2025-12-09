ロマンチストな彼氏だと、刺激的なデートプランを考えてくれたり、サプライズプレゼントをしてくれたりと、ドキドキすることが多いですよね。そんなピュアな彼氏が、とんでもない嘘をついていたとしたら……？ 今回は、ピュアな彼氏が実は既婚者だと知って興醒めした話をご紹介いたします。

ポエマー男

「彼氏は私よりも5歳年上だけど、ピュアでロマンチストな人。サプライズをして喜ばせてくれることも多く、ロマンチックな愛の言葉をよく言ってくれるので、恥ずかしくなることも多いけど幸せを感じていました。

そんな彼氏と付き合って半年ほどたった頃、なんとなく話は結婚の話題になりました。私も年齢的に結婚を早くしたいと思っていたので、彼氏はどう思っているのか聞くと、急に涙を流し始めたんです。突然のことに困惑していると、彼氏は『ごめん！ 俺本当は結婚してるんだ』と衝撃事実をカミングアウト。意味がわからずあ然としていると『正直に打ち明けて君を失うのが怖かったんだ』『ぼくの隣に君がいない未来なんて考えられないほど、ぼくは君のことを深く愛してしまったから……』と、こんな状況でもロマンチックなことを言ってきて興醒め。そんなポエムみたいな言葉でごまかせるようなことじゃないけど？ つまりずっと既婚者だと隠して私と付き合っていたってことは、私は知らない間に不倫していたってことですよね。

不倫するような男なんて絶対に嫌だし、知らなかったとはいえ不倫してしまった自分にも罪悪感を抱いてしまいました。もちろんすぐに別れたけど、今思うと不倫をするようなポエマー男のどこがよかったんだろう」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ ロマンチックな言葉も使い所を間違うと、相手に引かれてしまいますよね。甘い言葉で帳消しになると思ったら大間違いです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。