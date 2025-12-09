梶裕貴×ザ マイトル エッセンス、コラボキャンペーン開催！
大正製薬株式会社のエイジングケアブランド「THE MYTOL（ザ マイトル）」は、人気声優・梶裕貴さんとコラボレーションした「THE MYTOL×梶裕貴さん コラボキャンペーン」を12月９日（火）より開催する。
発売から３周年を迎え、累計販売本数 50 万本を突破した大人気アイテムの先行美容液『ザ マイトル エッセンス』と梶裕貴さんがコラボ。今回は『ザ マイトル エッセンス』の定期購入をキャンペーン期間中に特設サイトから開始すると梶裕貴さんの「シチュエーションボイス付き限定ビジュアルサンクスカード」がもらえ、クリスマスにちなんだエピソードが視聴可能。また、定期購入を継続すると１月はお正月、２月はバレンタインの「シチュエーションボイス付き限定ビジュアルサンクスカード」をお届け。梶裕貴さん演じるツンデレ幼馴染（マイト）とのキュンキュンした恋愛を体験することができる全３話完結のシチュエーションボイスとなっている。
さらに、定期継続を３回続けた方の中から抽選で10名に梶裕貴さんの「サイン入りキャンペーン限定チェキ」をプレゼント。しかも、このサイン入り限定チェキのビジュアルはすべて異なり、どれも世界に１枚だけ。超貴重なサイン入りチェキとなる。
「THE MYTOL×梶裕貴さん コラボキャンペーン」は2025年12月９日（火）11:00〜2026 年１月７日（水）17:00まで。
