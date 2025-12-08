µð¿Í¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼Á´Çò»æ¡×¤ËÆ©¤±¤ë¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¡Ä·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¹¤Ç¤ËÁ°ÅÓÂ¿Æñ
¡¡6Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öµð¿Í·³OB²ñÁí²ñ¡¦º©¿Æ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¡£»²²Ã¤·¤¿²¦»á¡¢ÃæÈª»á¡¢¼ÆÅÄ»á¡¢Ä¥ËÜ»á¤é½ÅÄÃ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡ÖOB¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ëº£Ç¯¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤´¤¯½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿Ä¶¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ÎÁ´ËÆ¡ÄÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¡¢º£°æ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤Î¥¹¥¹¥á
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤ÇºíµÜÀ½ºî½ê¤Îº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´Ý¡¢2°Ì¤ÇÁáÂç¡¦ÅÄÏÂ¤é¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ¨ÀïÎÏÁª¼ê¤ò5¿Í»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤Ï¡Ö¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¥Ç¥¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¡È³ÎÌó¤ÏÃ¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·¿Í¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´Áª¼ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¡£¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÍèÇ¯2·î¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÇò»æ¤Ë¤·¤Æ¶¥Áè¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£º£µ¨11¾¡¤Î»³ºê¤Ï3Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤À¤¬º£µ¨¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄã¤¤¿®ÍÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨.301¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÀô¸ý¤Î³èÌö¤Ï¤Þ¤À1Ç¯¤À¤±¤ËÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎOB¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ë³èÌö¤·¤¿ÌçÏÆ¤ò¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ù¤È³ÎÌó¤·¤ÆÎ×¤Þ¤»¤¿2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢ÉÔ¿¶¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÇíÃ¥¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¸À¤¦¤Î¤¬Áá¤¹¤®¤¿¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¼Â¼Á³ÎÄê¤Ç¤â½õ¤Ã¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÂçÀª¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ìî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇò»æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²¬ËÜ°Ê³°¡¢º£¤Îµð¿Í¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡²¬ËÜ¤¬È´¤±¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Ç¾¾ËÜ¹ä¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÊä¶¯¡×¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁª¼êÁØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î²¬ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ´Ö¶á¤À¤È¡¢ÃÏ¸µ»æ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤½¤Î·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û...¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£