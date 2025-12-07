ÂçÉñÂæ¤ÇÂçÃ«¤é¤È¥¹¥¿¥á¥ó¡Ä»×¤ï¤º¤È¤Ã¤¿¡È¹ÔÆ°¡É¡¡»î¹ç¸å¤ËÍ×µá¤·¤¿¤ªÊõ¡ÖÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡×
¥³¡¼¥ë¤ÏÂè5Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤ò»î¹ç¸å¤ËÍ×µá
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥ë³°Ìî¼ê¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖSports Spectrum¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤È¶¦¤ËÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âè5Àï¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤¿7·îËö¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤È¤¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤¬³ð¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âè5Àï¤Ç¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¤ËÂçÃ«¡¢3ÈÖ¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢4ÈÖ¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤é¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£»×¤ï¤º¡Ö»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¹¥ß¥¹¤é¤È°ì½ï¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¥³¡¼¥ë¡£¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ê¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤Ë¡Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤è¡£¡Ê¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡ËÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë