°¤Æî»Ô±©¥Î±ºÄ®¤Ç6Æü¡¢¿Í¸¢¤äÆ±ÏÂÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¸¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î±©¥Î±º¿Í¸¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢12·î4Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î¿Í¸¢½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Í¸¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÅ¤·¤Ç¤Ï¼°Åµ¤Î¤¢¤ÈÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤¬¿Í¸¢¤äÆ±ÏÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤òÏ¯ÆÉ¤·¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¤¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢±©¥Î±ºÃæ³Ø¹»3Ç¯¤Î Ê¡°æ¿´¶×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼±»ú³Øµé¤Î¤É¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê²áµî¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼±»ú³Øµé¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÉôÍîº¹ÊÌ¤Ê¤ó¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤¢¤ÈÃÏ¸µ¡¦±©¥Î±ºÃæ³Ø¹»¥Þ¥ó¥É¥ê¥óÉô¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£