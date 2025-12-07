°¤Æî»Ô¤Ç¡Ö¿Í¸¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÚÆÁÅç¡Û
°¤Æî»Ô±©¥Î±ºÄ®¤Ç6Æü¡¢¿Í¸¢¤äÆ±ÏÂÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¿Í¸¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±©¥Î±º¿Í¸¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢12·î4Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î¿Í¸¢½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Í¸¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÅ¤·¤Ç¤Ï¼°Åµ¤Î¤¢¤ÈÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤¬¿Í¸¢¤äÆ±ÏÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤òÏ¯ÆÉ¤·¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤ÈÃÏ¸µ¡¦±©¥Î±ºÃæ³Ø¹»¥Þ¥ó¥É¥ê¥óÉô¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£