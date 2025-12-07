メジャー2年目の今季は66登板で防御率3.08も…

ブルージェイズは6日（日本時間7日）、元中日のジャリエル・ロドリゲス投手をメジャー出場前提の40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）とした。その後、ウエーバーにかけられたが引き取り手はなく、アウトライトして3A降格に。メジャー2年目の今季は66登板で防御率3.08と奮闘したが、なぜ“切られた”のだろうか。

キューバ出身のロドリゲスは中日時代の2022年に56登板で防御率1.15、39ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得。しかし、2023年はメジャーとの契約を目指して亡命。同年はプレーせず、オフに中日から自由契約となり、その後、ブルージェイズと5年3200万ドル（約50億円）の大型契約を結んだ。

メジャー1年目の2024年は21先発で86回2/3を投げて1勝8敗、防御率4.47にとどまった。それでも今季はロングリリーフを中心に中継ぎとして66試合に投げ、3勝2敗2セーブ、防御率3.08と成績が改善。しかし、ポストシーズンのロースターからは外れていた。

投手がコントロールできるとされる3要素（奪三振・与四球・被本塁打）を基に算出する「FIP」を見ると、4.34→4.40と横這い。防御率は1点以上良くなっていたものの、ロドリゲスの実力が劇的に改善されていたというよりは、運に恵まれていた可能性が高いとも言える。「BABIP」も.228、与四球割合11.4％という数字も好意的とはいえない。

ブルージェイズはこのオフ、ディラン・シーズやコディ・ポンセなど大物FA選手を続々と獲得した。チームの看板でもあるボー・ビシェットとの再契約も目指している。それでも、40人枠はまだ残り「2」枠残っており、ロドリゲスを無理に外す必要もなかった。逆にいえば、右腕が再びメジャー出場を目指すには、確かなアピールをしなければ難しいと言えるだろう。

ロドリゲスの契約は2028年が600万ドル（約9億3000万円）の選手オプションか、1000万ドル（約15億5000万円）の球団オプションとなっている。来季以降で少なくとも3年1700万ドル（約26億4000万円）の契約が残る。他球団も獲得の意思を示さなかった事実もまた、ロドリゲスの現状を示している。（Full-Count編集部）